Никаких "прорывов" от переговоров в Саудовской Аравии между США и Украиной ожидать не стоит, считает политолог Максим Яли.

Владимир Путин

Он напомнил, что госсекретарь Марко Рубио ещё накануне заявил, что его главная цель на переговорах — понять на какие компромиссы готова идти Украина в переговорах с РФ. В том числе- территориальные.

По мнению Яли, после того, как США прояснит этот вопрос и поймет, на какие уступки Украина готова или не готова идти, спецпредставитель Трампа Виткофф полетит в Москву и озвучить украинскую позицию.

"Она, естественно, Путина не устроит. Он будет максимально затягивать переговоры, при этом демонстрируя свою готовность к ним. Но на самом деле в условиях прекращения военной помощи Украине со стороны США время играет на его стороне. И он будет с удовольствием наблюдать, как администрация Трампа будет усиливать давление на украинское руководство", — заявил Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры между Украиной и США. Перед ними Рубио заявил, что Штаты хотят понять, на какие территориальные компромиссы готов пойти Киев. Но, как отметил политолог Тарас Загородний, это не то, что готова обсуждать Украина. И Киев четко послал сигнал Вашингтону об этом, организовав массированный надет дронов на Москву. Теперь Трамп оказался в сложной ситуации, поскольку Путин может заподозрить, что Трамп не имеет никакого контроля над Украиной.

Также "Комментарии" рассказывали, что, впрочем, Украина может пойти на некоторые территориальные уступки, если Киев не будут принуждать официально отказаться от своих территорий в пользу РФ.



