Путина можно поставить на колени: в Киев обратились с ультиматумом

Россия продолжает лишь прибегать к переговорам, в то время как на самом деле не заинтересована в достижении справедливого мира. Чтобы принудить Кремль к реальным решениям, нужны веские рычаги влияния, заявил генерал армии, экспредседатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он убежден, что необходимо координировать усилия как с европейскими партнерами, так и с Дональдом Трампом.

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Прежде всего, говорит Маломуж, Украина должна получить масштабную военную поддержку через прямые закупки у США и ЕС, а также благодаря развитию собственного оборонного комплекса. Это создаст реальное преимущество в поле боя.

"Это первый аргумент, который будет покрывать все аргументы Путина и не будет балансировки в Стамбуле с их стороны", – объяснил он.

Вторым шагом генерал называет жесткое персональное давление на Путина, его семью и близкое окружение. Это, по словам Маломужа, может повлечь за собой трещины в рядах российских элит.

Третий инструмент – это экономическое давление. Снижение цен на газ, о котором говорил Трамп, существенно ослабит российскую экономику. Четвертая составляющая – глобальная коалиция стран, поддерживающих мир и давящих на государства, помогающие РФ, в частности, Китай.

"Объединим США, Великобританию, Европу, а также в плане мира Китай и другие страны – у Путина не будет шансов", – подчеркнул Маломуж.

Он подытожил, что только конкретные действия и рычаги силы способны заставить Кремль изменить курс:

"В сложных переговорных процессах Путин воспримет только реальные аргументы от Украины и наших западных партнеров".

Как уже писали "Комментарии", политический аналитик Иван Яковина обращает внимание на то, что даже провластные российские блоггеры уже не скрывают масштаб катастрофы на временно оккупированных территориях. Они публично признают: из-за нехватки воды эти регионы приходят в упадок, и ситуация может привести к "проукраинским бунтам".