Путина может ожидать страшный сценарий: у Украины есть шанс получить мощного союзника

Отправка северокорейских солдат в поддержку российской агрессии в Украину может обернуться для Кремля серьезными последствиями. Решение Ким Чен Ына оказать военную помощь Владимиру Путину вызвало беспокойство в Южной Корее, что может привлечь азиатскую страну усилить помощь Украине и повлиять на ход войны.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным южнокорейской разведки, около 1500 военнослужащих из Северной Кореи уже находятся в России, где проходят учения на востоке страны. Украинская разведка сообщала, что Ким Чен Ын планирует отправить на фронт более 10 тысяч солдат КНДР, а на спутниковых снимках были зафиксированы сотни северокорейских военных, которые тренируются вблизи Хабаровска.

Как сообщает издание BILD, ответ Южной Кореи на участие Пхеньяна в войне в Украине может стать неприятным сюрпризом для Кремля. Сеул уже вызвал российского посла, демонстрируя недовольство сотрудничеством России и Северной Кореи.

"Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, это повлияет на ход войны", — говорится в BILD.

Южная Корея имеет одну из самых мощных армий мира – около 500 тысяч активных военных и 3,1 миллиона резервистов. Страна также является одним из лидеров на мировом рынке вооружений и стремится стать четвертым крупнейшим экспортером оружия к 2027 году. Вооружение Южной Кореи совместимо со стандартами НАТО, что делает его идеальным для поддержки Украины.

Пока Сеул ограничивался предоставлением гуманитарной помощи и средствами защиты Украине. Однако если Южная Корея решит предоставить Украине современные системы вооружения, как ответ на помощь КНДР для РФ, это может значительно изменить ситуацию на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея грозится уничтожить режим Ким Чен Ына.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на присутствие войск КНДР на войне в Украине.

