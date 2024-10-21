logo

BTC/USD

67665.59

ETH/USD

2651.32

LTC/USD

70.91

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путина может ожидать страшный сценарий: у Украины есть шанс получить мощного союзника
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина может ожидать страшный сценарий: у Украины есть шанс получить мощного союзника

Из-за сотрудничества РФ и КНДР страна в шесть раз меньше Украины может стать активным партнером Киева в войне против Москвы.

21 октября 2024, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Отправка северокорейских солдат в поддержку российской агрессии в Украину может обернуться для Кремля серьезными последствиями. Решение Ким Чен Ына оказать военную помощь Владимиру Путину вызвало беспокойство в Южной Корее, что может привлечь азиатскую страну усилить помощь Украине и повлиять на ход войны.

Путина может ожидать страшный сценарий: у Украины есть шанс получить мощного союзника

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным южнокорейской разведки, около 1500 военнослужащих из Северной Кореи уже находятся в России, где проходят учения на востоке страны. Украинская разведка сообщала, что Ким Чен Ын планирует отправить на фронт более 10 тысяч солдат КНДР, а на спутниковых снимках были зафиксированы сотни северокорейских военных, которые тренируются вблизи Хабаровска.

Как сообщает издание BILD, ответ Южной Кореи на участие Пхеньяна в войне в Украине может стать неприятным сюрпризом для Кремля. Сеул уже вызвал российского посла, демонстрируя недовольство сотрудничеством России и Северной Кореи.

"Если Южная Корея решит поддержать Украину оружием, это повлияет на ход войны", — говорится в BILD.

Южная Корея имеет одну из самых мощных армий мира – около 500 тысяч активных военных и 3,1 миллиона резервистов. Страна также является одним из лидеров на мировом рынке вооружений и стремится стать четвертым крупнейшим экспортером оружия к 2027 году. Вооружение Южной Кореи совместимо со стандартами НАТО, что делает его идеальным для поддержки Украины.

Пока Сеул ограничивался предоставлением гуманитарной помощи и средствами защиты Украине. Однако если Южная Корея решит предоставить Украине современные системы вооружения, как ответ на помощь КНДР для РФ, это может значительно изменить ситуацию на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея грозится уничтожить режим Ким Чен Ына.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на присутствие войск КНДР на войне в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/ukraine-krieg-hat-putin-wegen-nordkorea-soldaten-einen-neuen-feind-67160bd5a0e636753eda6875
Теги:

Новости

Все новости