Путин жестко мстит жителя одной области: чем они «провинились» перед диктатором

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Ткачик Олеся
Российские оккупационные войска не прекращают атаковать Херсон. На прошлой неделе враг совершил одну из самых масштабных атак за последнее время — за 40 минут было выпущено более тысячи снарядов. Такие действия, по словам офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, попытка Кремля отомстить жителям Херсона за их отказ принять оккупацию, об этом он сказал в эфире Freedom.
Владимир Путин
Кроме того, офицер подчеркнул, что Херсон подвергается российскому террору уже два года. Враг продолжает попытки атаковать город, однако такие действия приводят лишь к значительным потерям среди оккупантов. большими потерями и серьезными проблемами. Те, кто уже участвовал в подобных штурмах, хорошо осознают, с чем им придется столкнуться, добавил он.
Несмотря на попытки форсировать Днепр или совершить десантные операции, украинские Силы обороны эффективно нейтрализуют действия оккупантов.
Офицер также сообщил, что россияне атакуют не только Херсон, но и близлежащие села и городки, используя артиллерию, авиабомбы и дроны.
Комментируя утреннюю атаку РФ, Цехоцкий подчеркнул, что Россия продолжает действовать как террористическое государство, пытаясь лишить украинцев элементарных благ даже в праздничные дни.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , смогут ли россияне снова захватить Херсон.
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