Путин жестко мстит жителя одной области: чем они «провинились» перед диктатором

Российские оккупационные войска не прекращают атаковать Херсон. На прошлой неделе враг совершил одну из самых масштабных атак за последнее время — за 40 минут было выпущено более тысячи снарядов. Такие действия, по словам офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, попытка Кремля отомстить жителям Херсона за их отказ принять оккупацию, об этом он сказал в эфире Freedom.

Владимир Путин

"Во-первых, Путин мстит херсонцам за то, что они не приняли оккупацию, за то, что они с радостью встречали освобождение Херсона от россиян и встречали со слезами на глазах своих украинских защитников в 2022 году", — сказал военнослужащий.

Кроме того, офицер подчеркнул, что Херсон подвергается российскому террору уже два года. Враг продолжает попытки атаковать город, однако такие действия приводят лишь к значительным потерям среди оккупантов. большими потерями и серьезными проблемами. Те, кто уже участвовал в подобных штурмах, хорошо осознают, с чем им придется столкнуться, добавил он.

Несмотря на попытки форсировать Днепр или совершить десантные операции, украинские Силы обороны эффективно нейтрализуют действия оккупантов.

"Многие идти на эти штурмы отказываются. Да, дураки идут. Были попытки — они сразу прекращены. Ситуация максимально находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Граждане Херсона абсолютно в большинстве своем понимают ситуацию, поэтому поддерживают Силы обороны, выполняют свою работу — каждый на своем месте”, — отметил военный.

Офицер также сообщил, что россияне атакуют не только Херсон, но и близлежащие села и городки, используя артиллерию, авиабомбы и дроны.

"Они пытаются дотянуться туда, куда могут. Мы это отчетливо видим по ситуации сегодня", — отметил он.

Комментируя утреннюю атаку РФ, Цехоцкий подчеркнул, что Россия продолжает действовать как террористическое государство, пытаясь лишить украинцев элементарных благ даже в праздничные дни.

"Россия — террористическое государство, которое сегодня совершает преступления, за которые придется отвечать. Путина, во всяком случае, ждет очень нехороший конец", — дополнил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , смогут ли россияне снова захватить Херсон.



