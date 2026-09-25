Путин ждет перелома: эксперт ошарашил заявлением об опасном расчете Кремля



















Несмотря на многочисленные заявления о возможных переговорах между Украиной, США и Россией, реальных признаков готовности Кремля к прекращению войны пока недостаточно. Политический обозреватель Леонид Швец считает , что Москва продолжает делать ставку, прежде всего, на силовой сценарий и рассчитывает достичь результатов на поле боя.

Фото: портал "Комментарии"

По его словам, вокруг возможных переговоров сейчас появляется много информации, однако значительная ее часть остается на уровне предположений.

"Мы все находимся в той ситуации, когда разговоры о разговорах остаются разговорами. Мы каждый день слышим, что Россия взяла курс на то, чтобы за осень-зиму добиться каких-либо результатов силовым путем. Делается ставка в силу", — отметил Швец.

По мнению обозревателя, проблема заключается и в том, что у Вашингтона пока нет мгновенного инструмента, который заставил бы Кремль изменить подход. В то же время санкционное давление, по его словам, может иметь более серьезные последствия для России в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Это очень серьезное давление. А в моменте таких рычагов нет. Сейчас Путин, как он считает, на коне, а у него есть и фиксируется ракетно-дроновое преимущество", — сказал политический обозреватель.

Швец также обратил внимание, что Москва может рассчитывать на изменения политической ситуации на Западе и использовать внутренние проблемы Украины как аргумент в свою пользу. При этом сам факт проведения переговоров, по его словам, еще не будет означать прекращение боевых действий.

"Россияне могут сесть за стол переговоров, но Лавров ясно сказал, что переговоры не означают остановки боевых действий. Они будут договариваться о системном мире, а уже после этого, когда договорятся, остановят боевые действия", — подчеркнул Швец.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска продолжают атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру. Утром российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку в Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в результате атаки погиб 14-летний мальчик, еще семь человек получили ранения.