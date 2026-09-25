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Наступні атаки Путіна стануть ще більш смертоносними: Зеленський висунув жорстку вимогу Заходу

Після удару по житловій багатоповерхівці в Києві Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкції

25 вересня 2026, 11:00
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Клименко Елена

Російські війська продовжують атакувати українські міста та цивільну інфраструктуру. Вранці російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Києві. За словами президента України Володимира Зеленського, внаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик, ще семеро людей отримали поранення.

Наступні атаки Путіна стануть ще більш смертоносними: Зеленський висунув жорстку вимогу Заходу

Фото: з відкритих джерел

Зеленський висловив співчуття родині загиблого та повідомив, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару.

"Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки", — заявив президент, коментуючи атаку на столицю. 

За словами Зеленського, від початку доби під російськими ударами опинилися вісім областей України. В Одесі внаслідок повторного удару по поштовому терміналу загинула людина. У Запоріжжі російські війська атакували медичну клініку, коли там перебували люди. Також повідомлялося про постраждалих у Сумській та Миколаївській областях.

Президент наголосив, що нинішня ситуація підтверджує необхідність посилення міжнародного тиску на Росію. За його словами, Україна вже поінформувала партнерів про можливість подальшої ескалації.

"До зими Росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску. Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізовувати санкції Америки й посилювати санкції Європи", — сказав Зеленський. 

Він підкреслив, що партнери України мають можливість впливати на подальший перебіг війни через економічний та політичний тиск на Кремль.

"Наші партнери мають ключі до миру — через силу. Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати", — наголосив президент. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може готуватися не до швидкого завершення війни, а до продовження бойових дій та нового витка ескалації. Військовий експерт Олександр Мусієнко звернув увагу на збільшення російського військового виробництва, підготовку до зимового періоду та заяви західних посадовців щодо потенційних загроз.

 



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21056
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