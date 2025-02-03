Путин заявит о выполнении всех своих целей: чего хочет добиться

Последние заявления президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что переговоры о завершении войны между Россией и Украиной могут стать более реальными. В то же время, учитывая нынешний баланс сил между украинскими и российскими войсками, их проведение может быть выгодно именно сейчас. Как отметил в эфире 24 канала военный эксперт Александр Мусиенко, для Кремля сейчас важно сесть за стол переговоров. Президент Владимир Зеленский также отметил, что России не удалось достичь заявленных целей так называемой "специальной военной операции", но и Украина пока не получила желаемого результата.

Владимир Путин

По словам Мусиенко, Кремль пытается создать благоприятный информационный фон, подавая собственные достижения как важные победы, а ситуацию на фронте – как несостоятельность Украины добиться успеха.

"Путин считает, что таким образом он сможет добиться максималистской позиции", – убежден Мусиенко.

В то же время, по его мнению, Россия существенно истощила свои военные резервы, которые формировались и пополнялись в 2024 году. Именно поэтому на некоторых участках фронта неизбежно придет оперативная пауза.

"Поэтому так или иначе оперативная пауза на некоторых направлениях фронта наступит, без нее на сегодняшний день будет просто невозможно", — убежден Мусиенко.

По его словам, Кремль стремится использовать этот период, чтобы заявить о достижении своих целей и попытаться получить дополнительные уступки в ходе переговоров.

В то же время, как отметил эксперт, ситуация для Украины остается сложной. На фоне мощной российской информационной кампании Киев может оказаться в опасной ловушке: баланс сил пока не благоприятен, а Запад может уменьшить объемы военной помощи. Кроме того, США, вероятно, будут оказывать давление на обе стороны, требуя уступок как России, так и Украины.

Однако, по мнению Мусиенко, Путин не сможет добиться желаемого без встречного давления. Официальная позиция Украины остается неизменной: мир возможен только по силам.

Он добавил, что в 2025 году Украина должна удерживать свои позиции и бороться за максимально выгодные условия для дальнейших переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина появился "план Б" по Украине.



