Путин заявил, с кем в Украине готов вести переговоры и подписывать документы: есть условие

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Кречмаровская Наталия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с любым представителем Украины, если он будет легитимным, в том числе Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским.
Фото портал "Комментарии"
По его словам, "сейчас, если Украина действительно хочет идти по мирному урегулированию, они, конечно, в состоянии это сделать". "Они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят", — пояснил президент.
Российский диктатор отметил, что это сугубо формальный юридический вопрос, внутри Украины, который могут организовать по своему видению. "Но подписывать, если мы дойдем когда-нибудь до подписания документа, мы можем только с легитимными представителями легитимных органов власти", — сказал Путин.
Напомним, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает пути завершения войны в Украине. Спецпредставитель Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине Кит Келлог, как рассказывал портал “Комментарии”, сделал заявление о войне России против Украины. Он предположил возможность организации встреч Зеленского и Путина.
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