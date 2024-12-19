Путин заявил, с кем в Украине готов вести переговоры и подписывать документы: есть условие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с любым представителем Украины, если он будет легитимным, в том числе Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским.

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"Если не с главой "режима", то с кем (вести переговоры, — ред.), если он сам нелегитимен? Вы знаете, если кто-нибудь пойдет на выборы, получит там легитимность, мы с любым человеком будем разговаривать, в том числе и с Зеленским", — сказал Путин в ходе прямой линии в четверг, сообщает российское издание "Интерфакс".

По его словам, "сейчас, если Украина действительно хочет идти по мирному урегулированию, они, конечно, в состоянии это сделать". "Они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят", — пояснил президент.

"Просто подписывать (документы об урегулировании ситуации, — ред.) мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимны Рада и председатель Рады", — отметил Путин.

Российский диктатор отметил, что это сугубо формальный юридический вопрос, внутри Украины, который могут организовать по своему видению. "Но подписывать, если мы дойдем когда-нибудь до подписания документа, мы можем только с легитимными представителями легитимных органов власти", — сказал Путин.

Напомним, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает пути завершения войны в Украине. Спецпредставитель Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине Кит Келлог, как рассказывал портал “Комментарии”, сделал заявление о войне России против Украины. Он предположил возможность организации встреч Зеленского и Путина.



