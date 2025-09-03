logo

Путин заявил о возможных вариантах завершения войны в Украине: сколько еще Россия будет воевать
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил о возможных вариантах завершения войны в Украине: сколько еще Россия будет воевать

Российский лидер Путин заявил о приемлемом для всех варианте завершения войны в Украине

3 сентября 2025, 17:48
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами в Пекине рассказал о своем видении путей завершения войны в Украине.

Путин заявил о возможных вариантах завершения войны в Украине: сколько еще Россия будет воевать

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Глава Кремля выразил уверенность, что можно договориться о приемлемом для всех варианте прекращения "конфликта" в Украине, пишет российское издание "ТАСС". Заявил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, но отметил, что Россия готова также решить поставленные задачи военным путем.

"Подходы к урегулированию украинского вопроса могут быть разными, среди них — воевать до последнего и попытки разрешить конфликт мирно", — цитирует Путина российское издание.

Также, по словам главы Кремля, Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году намеревалась воевать, пока "вы нам голову не отвернете, либо мы вам".

Относительно мирных переговоров Путин заявил, что Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной. К тому же, он доволен работой Мединского на переговорах с Украиной — назвал работу группы примером сдержанности и профессионального подхода.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Москве. Также отметил, что о проведении встречи с украинским лидером его попросил Трамп.

Отметим, что в Кремле объяснили, почему скрывают подробности переговоров Трампа и Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия не считает целесообразным раскрывать детали переговоров президентов на Аляске по вопросу украинского урегулирования. Он добавил, что разговор Путина и Трампа "была нужной".




Источник: https://t.me/tass_agency/335358
