Путин заявил о "уступках" для мира: в США раскрыли истинную цель Кремля

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что последние заявления Владимира Путина о возможных "уступках" Украине являются лишь попыткой создать иллюзию заинтересованности в мирных переговорах. Аналитики считают, что Кремль стремится показать гибкость перед международным сообществом, но фактически не намерен выполнять ключевые требования Запада.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

2 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился со словацким премьер-министром Робертом Фицо во время визита в Китай. В ходе переговоров Путин сделал несколько показательных заявлений по поводу войны в Украине.

Глава Кремля заверил, что Россия "никогда не выступала" против вступления Украины в ЕС, но категорически отвергает ее членство в НАТО. Также Путин повторил нарратив о "государственном перевороте" в 2014 году, якобы спровоцировавшем российскую агрессию, отрицал наличие планов атаковать другие европейские страны и допустив возможность совместного использования Запорожской АЭС с Украиной и США "при благоприятных обстоятельствах".

Однако, по мнению аналитиков Института изучения войны, эти заявления не изменяют по существу позиции Кремля, а Москва продолжает отказываться выполнять ключевые условия для прекращения войны. В ISW считают, что такие "уступки" преследуют цель не реального урегулирования конфликта, а демонстрацию готовности к диалогу, особенно на президента США Дональда Трампа.

"Путин, вероятно, предлагает эти очень ограниченные и косвенные уступки администрации Трампа, чтобы привлечь внимание к мирным переговорам, примерно через две недели после того, как президент США Дональд Трамп 21 августа повторил свое желание прямых и серьезных мирных переговоров между Россией и Украиной", — говорится в отчете ISW.

