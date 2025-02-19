Путин заявил о новом наступлении РФ: что происходит

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы российская армия начала новое большое наступление из Курской области и вошла на территорию Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг слова Путина.

Путин заявил о новом наступлении России

Андрей Коваленко сообщил, что россияне периодически предпринимают попытки захода своими диверсионно-разведывательными группами. Однако заявления Путина о большом наступлении российской армии не соответствуют действительности.

"О информации по Курщине, которая появилась в соцсетях. Была попытка захода российской ДРГ на территорию Украины. ДРГ уничтожена. Группировка войск РФ, которые способны осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины пока там нет. Информация путина о широкомасштабном наступлении россиян — ложь", — сообщил Коваленко.

Государственная пограничная служба не подтверждает информацию о заходе российских войск на территории Сумской области со стороны России. Также не подтверждают заявления российского диктатора и в Вооруженных силах Украины.

Напомним, что Владимир Путин заявил о наступлении российской армии по всей линии боевого столкновения, в частности, якобы прорыв границы между Сумкой и Курской областями.

"Последняя информация, которую мне доложили буквально час назад – сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника", – сказал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о предупреждении Владимира Зеленского о новом наступлении армии РФ. По его словам, в 2025 году Кремль планирует подготовить 15 дивизий численностью 100-150 тысяч военных для усиления Белорусского направления.

Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ совершили удачный прорыв вблизи Покровска. По словам военного, это пример того, что украинские силы учатся новым действиям, несмотря на постоянное наступление россиян.



