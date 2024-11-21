Путин заявил о готовности к переговорам: у Зеленского отреагировали

Российский диктатор Владимир Путин испытывает нехватку ресурса, поэтому хочет заморозить конфликт. Однако впоследствии Россия снова возобновит войну против Украины, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона отреагировал на информацию о якобы готовности Путина к переговорам для окончания войны в Украине, которое предусматривает одно из условий замораживания конфликта по линии фронта.

"Путин будет готов на заморозку конфликта... Зачем нужна сегодня пауза под названием заморозка конфликта? Почему Путин будет готов об этом говорить? Потому что у него есть нехватка ресурса. У него есть нехватка ракет", — сказал Подоляк.

По его словам, Россия хочет получить контроль над оккупированными территориями и заморозить войну на год, а в этот момент будет вести подготовку к новой фазе боевых действий. Как указывает Подоляк, Путин хочет во время заморозки войны на оккупированных территориях вести масштабное строительство фортификационных сооружений, а также перемещать на эти территории тыловую логистику и восстанавливать ресурсную базу.

"Через год он придет и скажет, смотрите, а мы не договорились", – утверждает Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о плане Кремля разделить Украину на три части. Согласно данным, одна часть Украины должна быть включена в состав РФ, другая находится под российским политическим и военным контролем. Судьба же третьей части будет зависеть от договоренностей между РФ и соседними с Украиной странами.

Также "Комментарии" писали об опросе среди россиян, который показал смену настроений по поводу войны в Украине.



