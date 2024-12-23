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Путин заявил, что войну с Украиной нужно было начать раньше: кто в этом виноват

Кремлевский диктатор снова пожаловался на западных лидеров, якобы «водивших его за нос»

сегодня, 07:34
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Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не начать вторжение в Украину в 2022 году было бы "преступлением относительно интересов РФ и ее народа". Ранее он заявлял, что войну с Украиной следует начать еще раньше. На вопрос кремлевского пропагандиста, когда он ответил, что невозможно назвать точную дату.

Путин заявил, что войну с Украиной нужно было начать раньше: кто в этом виноват

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Во всяком случае, мы должны раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты выполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение. А если они давали им возможность подготовиться к предстоящим боевым действиям, то рассчитывали на то, что они начнутся. Это означает, что они исходили из того, что будут боевые действия. А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и вовремя, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", — заявил Путин.

Напомним, во время пресс-конференции в минувшую пятницу, журналистка РБК Полина Химшиашвили спросила кремлевского диктатора Путина: "Если бы можно было вернуться в февраль 2022 года, не изменили бы вы свое решение?". Путин ответил, что "СВО" нужно было начинать раньше.

"Такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше, это первое. Второе — нужно было начать готовиться, в том числе к "СВО". В том числе крымские события были спонтанны. События 2022 года мы также начали без подготовки к ним. Но почему же начали? Потому что невозможно стоять на месте и терпеть", — заявил Путин.

До этого Путин назвал войну "движухой" и сказал, что застой экономики был до войны.



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