Путин заявил, что войну с Украиной нужно было начать раньше: кто в этом виноват

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Недилько Ксения
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не начать вторжение в Украину в 2022 году было бы "преступлением относительно интересов РФ и ее народа". Ранее он заявлял, что войну с Украиной следует начать еще раньше. На вопрос кремлевского пропагандиста, когда он ответил, что невозможно назвать точную дату.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Напомним, во время пресс-конференции в минувшую пятницу, журналистка РБК Полина Химшиашвили спросила кремлевского диктатора Путина: "Если бы можно было вернуться в февраль 2022 года, не изменили бы вы свое решение?". Путин ответил, что "СВО" нужно было начинать раньше.
"Такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было бы принимать раньше, это первое. Второе — нужно было начать готовиться, в том числе к "СВО". В том числе крымские события были спонтанны. События 2022 года мы также начали без подготовки к ним. Но почему же начали? Потому что невозможно стоять на месте и терпеть", — заявил Путин.
До этого Путин назвал войну "движухой" и сказал, что застой экономики был до войны.
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