Путин заявил, что готов "выделить людей" для переговоров с Зеленским: тот ответил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия российского диктатора Владимира Путина направлены на затягивание войны и избежание реальных переговоров. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский написал у себя в соцсети Х.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Глава украинского государства считает, что каждый шаг Путина направлен на то, чтобы затянуть войну и сделать ее бесконечной, избегая возможности для реальных переговоров.

"Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные хитрости направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной. В 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной. Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", – отметил президент.

Зеленский призвал мировых лидеров учесть ошибки прошлого и объединить усилия для принуждения России к миру. По его словам, Путин использует свои возможности для разрушения мира, но не имеет смелости противостоять сильному и слаженному давлению.

Отметим, ранее глава Кремля Владимир Путин в комментарии штатному пропагандисту Павлу Зарубину снова заявил, что готов к переговорам с Украиной и может "выделить людей", которые будут эти переговоры вести.

Еще раньше 25 января президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским правителем Владимиром Путиным, чтобы остановить сепаратизм, поскольку россияне пытались давить на Украину через "много разных коридоров", которые Украина не могла контролировать.

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