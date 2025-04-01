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Путин заинтересован в соглашении США с Украиной по редкоземам: в чем причина

Цель Путина – заверить и другие страны, и украинский народ в том, что украинцы якобы не могут сами руководить в своем государстве

сегодня, 15:46
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Кравцев Сергей

Соглашение по редкоземам, вокруг которого в последнее время разворачивается столько шума, также может быть использовано российской стороной для подтверждения нарратива о том, что Запад использует Украину в собственных интересах, не беспокоясь об украинском суверенитете. То есть Путинт и его пропагандисты могут начать еще активнее взывать о внешнем управлении Украиной, намекая, что даже природные ископаемые, которые есть на территории Украины, уже не принадлежат украинскому народу. Об этом в эксклюзивном комментарии нашему порталу рассказала эксперт Украинского института политики Ева Антоненко.

Путин заинтересован в соглашении США с Украиной по редкоземам: в чем причина

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Именно поэтому очень важно, чтобы Украина на всех уровнях защищала свои интересы, ведь это соглашение также может быть использовано российской стороной", – предупреждает эксперт.

По ее словам, Дональд Трамп уже сейчас сосредотачивается на собственных интересах и экономических выгодах от сотрудничества с РФ, не обращая внимания на проблемы Украины. Те предложения, которые американский лидер пытается озвучивать по отношению к Украине выгодны, в первую очередь, самому Трампу, а не украинцам.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина получила от США новый текст соглашения о редкоземельных металлах. Киев занялся проработкой документа. Такое заявление во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястусисом Будрисом сделал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "попытке отказаться" от соглашения с ископаемыми, которое, как анонсировалось ранее, должно было быть согласовано уже на этой неделе.

Глава Белого дома пригрозил украинскому лидеру "большими проблемами", если тот не подпишет соглашение.




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