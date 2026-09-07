Перспектива переговоров о завершении войны неизбежно поднимает самый сложный вопрос — какой может быть цена мира для Украины. Стремление остановить боевые действия понятно, однако компромисс, ослабивший государство, ограничит его суверенитет или оставит России возможность подготовиться к новому вторжению, способен превратить мирное соглашение только во временное перемирие. Особенно опасна ситуация, если ради быстрого результата на Киев начнут давить партнеры, убеждая согласиться на уступки Кремлю. Какие пять красных линий Украина не должна пересекать даже для прекращения войны? Портал "Комментарии" решил узнать мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота Copilot , первой линией является суверенитет и территориальная целостность — никакие переговоры не могут предусматривать отказ от оккупированных территорий или легализацию российских увлечений. Второе право на безопасность: Украина не может согласиться на ограничение собственных оборонных возможностей или отказ от поддержки союзников. Третья линия – справедливость и ответственность: агрессор должен понести наказание за военные преступления, иначе любое перемирие станет лишь паузой перед новой волной насилия.

Четвертым принципом является независимость внешней политики. Украина не может допустить, чтобы Кремль диктовал ее международные ориентиры или блокировал интеграцию в ЕС и НАТО. Пятым — сохранение демократического строя. Любые договоренности, подрывающие политическую свободу или навязывающие авторитарные модели, неприемлемы.

Чат-бот Gemini утверждает, что одной из главных красных линий должно оставаться непризнание оккупированных территорий частью России. Даже если прекращение боевых действий зафиксирует нынешнюю линию фронта, это не должно означать юридический отказ Украины от своих земель. Не менее опасны требования по сокращению ВСУ, ограничению вооружений или дальнобойных систем, ведь это ослабит способность страны защищаться в случае новой агрессии. Также Украина не может отказываться от права самостоятельно определять внешнеполитический курс и выбирать союзы.

Еще одна красная линия – вмешательство России во внутренние дела Украины. Москва не должна получить возможность диктовать изменения в Конституцию, государственный строй или гуманитарную политику. Опасной будет и безусловная отмена санкций и отказ от компенсации нанесенного ущерба. Если Россия получит экономическое ослабление без жестких условий, она сможет использовать ресурсы для восстановления военного потенциала, а мир рискует стать лишь паузой перед новой войной.

Чат-бот ChatGPT убежден, что первой красной линией должен оставаться отказ от юридического признания оккупированных территорий русскими. Даже если прекращение огня временно зафиксирует нынешнюю линию фронта, это не должно означать отказ Украины от своих земель. Второе принципиальное условие – сохранение сильных ВСУ. Ограничение численности армии, дальнобойного оружия или других систем сделает страну более уязвимой перед новой агрессией. Также Москва не должна получить право определять внешнеполитический курс Украины, ее участие в союзах и военное сотрудничество с партнерами.

Еще одна красная линия – реальные гарантии безопасности вместо деклараций. Прекращение войны должно сопровождаться конкретными механизмами военной помощи и поддержки при новом нападении России. Наконец, Кремль не может получить рычаги влияния на внутреннюю политику Украины — диктовать изменения в Конституцию, избирательные правила или государственный строй. Иначе Москва попытается получить за столом переговоров то, чего не удалось достичь на поле боя.

Портал "Комментарии" уже писал , что визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера вряд ли приведет к реальному прорыву в войне, а сама дипломатическая активность может иметь больше информационный, чем практический эффект. Такое мнение высказал политолог, руководитель Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко, комментируя новый раунд контактов между Вашингтоном, Москвой и Киевом.