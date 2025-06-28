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Путин заговорил о сокращении армии

Путин заявил, что хочет меньше тратить на армию. Но никто не верит

28 июня 2025, 19:46
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Ткачова Марія

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует сократить военные расходы, начиная со следующего года. Мол, Россия и так достаточно вооружена, и теперь пора тратить меньше.

Путин заговорил о сокращении армии

Президент России Путин

Об этом он сказал во время поездки в Минск. При этом Путин подверг критике НАТО, которое планирует повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Он намекнул, что именно Запад готовится к войне, а не Россия.

Но на самом деле все выглядит по-другому:

• В 2025 году Россия потратит на оборону примерно 6,3% своего ВВП – это больше всего со времен Холодной войны.

• Это около трети всего федерального бюджета РФ.

• Конкретные цифры сокращений Путин не назвал, а лишь сказал, что еще "нет окончательного решения".

Аналитики считают, что это заявление скорее часть информационной игры, чем реальное намерение. Пока идет полномасштабная война в Украине, а Кремль бросает миллиарды на армию и производство оружия — говорить об экономии неискренно.

Эксперты говорят о том, что это попытка успокоить россиян, у которых падает благополучие, или сигнал для Запада, что "Москва якобы готова снизить напряжение".

Но пока нет ни мира, ни снижения боевой активности – словам Путина мало кто верит.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз отметился вызвавшим недоумение заявлением. В этот раз он объяснил свой отказ от визита в Украину тем, что президент Владимир Зеленский вроде бы его "ненавидит", об этом политик сказал в разговоре со словацким изданием Aktuality.sk, отметив, что личную встречу с украинским лидером считает "бессмысленной". По его словам, причиной якобы является то, что Зеленскому не нравится, что он "выражает свое мнение вслух".



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/06/27/putin-ready-scale-back-military-spending/
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