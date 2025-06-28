Президент России Владимир Путин заявил, что планирует сократить военные расходы, начиная со следующего года. Мол, Россия и так достаточно вооружена, и теперь пора тратить меньше.

Президент России Путин

Об этом он сказал во время поездки в Минск. При этом Путин подверг критике НАТО, которое планирует повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Он намекнул, что именно Запад готовится к войне, а не Россия.



Но на самом деле все выглядит по-другому:



• В 2025 году Россия потратит на оборону примерно 6,3% своего ВВП – это больше всего со времен Холодной войны.

• Это около трети всего федерального бюджета РФ.

• Конкретные цифры сокращений Путин не назвал, а лишь сказал, что еще "нет окончательного решения".

Аналитики считают, что это заявление скорее часть информационной игры, чем реальное намерение. Пока идет полномасштабная война в Украине, а Кремль бросает миллиарды на армию и производство оружия — говорить об экономии неискренно.



Эксперты говорят о том, что это попытка успокоить россиян, у которых падает благополучие, или сигнал для Запада, что "Москва якобы готова снизить напряжение".



Но пока нет ни мира, ни снижения боевой активности – словам Путина мало кто верит.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз отметился вызвавшим недоумение заявлением. В этот раз он объяснил свой отказ от визита в Украину тем, что президент Владимир Зеленский вроде бы его "ненавидит", об этом политик сказал в разговоре со словацким изданием Aktuality.sk, отметив, что личную встречу с украинским лидером считает "бессмысленной". По его словам, причиной якобы является то, что Зеленскому не нравится, что он "выражает свое мнение вслух".