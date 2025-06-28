Путин заговорил о сокращении армии

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Ткачова Марія
Президент России Владимир Путин заявил, что планирует сократить военные расходы, начиная со следующего года. Мол, Россия и так достаточно вооружена, и теперь пора тратить меньше.
Президент России Путин
Об этом он сказал во время поездки в Минск. При этом Путин подверг критике НАТО, которое планирует повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Он намекнул, что именно Запад готовится к войне, а не Россия.
Но на самом деле все выглядит по-другому:
• В 2025 году Россия потратит на оборону примерно 6,3% своего ВВП – это больше всего со времен Холодной войны.
• Это около трети всего федерального бюджета РФ.
• Конкретные цифры сокращений Путин не назвал, а лишь сказал, что еще "нет окончательного решения".
Аналитики считают, что это заявление скорее часть информационной игры, чем реальное намерение. Пока идет полномасштабная война в Украине, а Кремль бросает миллиарды на армию и производство оружия — говорить об экономии неискренно.
Эксперты говорят о том, что это попытка успокоить россиян, у которых падает благополучие, или сигнал для Запада, что "Москва якобы готова снизить напряжение".
Но пока нет ни мира, ни снижения боевой активности – словам Путина мало кто верит.