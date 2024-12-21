Путин заговорил о компромиссах: что это изменит для Украины

Российский диктатор Владимир Путин в который раз напомнил миру, что готов к мирным переговорам в войне с Украиной и даже может пойти на уступки, чтобы добиться компромисса. Однако, чем на самом деле есть обещания агрессора, рассказали в Центре стратегических коммуникаций.

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По данным аналитиков Центра "компромиссы" Путина ничем не отличаются от "мирных" ультиматумов. Путин даже не против переговоров с Зеленским, только после его переизбрания.

“Посыл Путина по поводу “легитимности” считывается просто: вести переговоры по Украине не с Киевом, где “все нелегитимные”, а напрямую с США. А вот слово "компромиссы" прозвучало из уст Путина действительно чуть ли не впервые", — отметили в Центре.

Аналитики Центра отметили, что такие заявления не должны никого вводить в заблуждение. Говоря о "компромиссах", Путин в очередной раз подчеркнул, что готов к ним именно на основе Стамбульских соглашений и своих июньских ультиматумов.

“Что касается Стамбульских соглашений, то они, напомним, никак не были компромиссом для Украины, а фактически предусматривали капитуляцию. Ибо, кроме всего прочего, предусматривалось сокращение ВСУ до 85 тысяч человек, отказ от западных вооружений и вступления в НАТО, запрет на любые гарантии безопасности, невозможность помощи Украине со стороны Альянса без разрешения России и т.д. Так что, несмотря на некоторые колебания кремлевской риторики, цели Путина совсем не изменились”, — подытожили в Центре.

Напомним, Путин прокомментировал решение Украины приостановить транзит российского газа ГТС. Российский диктатор, как писал портал "Комментарии", уверен, что "Украина создает проблемы Европе".