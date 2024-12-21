Путин заговорил о компромиссах: что это изменит для Украины

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Кречмаровская Наталия
Российский диктатор Владимир Путин в который раз напомнил миру, что готов к мирным переговорам в войне с Украиной и даже может пойти на уступки, чтобы добиться компромисса. Однако, чем на самом деле есть обещания агрессора, рассказали в Центре стратегических коммуникаций.
Фото портал "Комментарии"
По данным аналитиков Центра "компромиссы" Путина ничем не отличаются от "мирных" ультиматумов. Путин даже не против переговоров с Зеленским, только после его переизбрания.
Аналитики Центра отметили, что такие заявления не должны никого вводить в заблуждение. Говоря о "компромиссах", Путин в очередной раз подчеркнул, что готов к ним именно на основе Стамбульских соглашений и своих июньских ультиматумов.
Напомним, Путин прокомментировал решение Украины приостановить транзит российского газа ГТС. Российский диктатор, как писал портал "Комментарии", уверен, что "Украина создает проблемы Европе".
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