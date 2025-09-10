Путин загнан в геополитический угол: теперь у него есть два варианта

Российские "Шахеды" в Польше появились накануне учений Запад-2025, анонсированного президентом США возможного разговора Трамп-Путин и спустя несколько дней после визита Путина в Китай. И все произошло на фоне заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, занимающего должность заместителя председателя Совбеза РФ о "неправильных" границах Финляндии. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Пока у нас нет ответа на один вопрос: "Насколько вероятно, что Китай дал добро на подобные вещи". Я больше сомневаюсь, чем верю в нечто подобное, но это один из открытых вопросов на сегодняшний день. Несмотря на это, можем высказать несколько очень предварительных замечаний. Первое из которых – эта атака – пробный слой, проверка на реакцию мира, как Запада так и, наверное, Китая. Трамп не сможет не отреагировать. В конце концов официальное заявление Польши, впервые заявившее о российской агрессии – это заявление направлено одному адресату – Трампу. Собственно все дальнейшие действия россиян будут зависеть от этой реакции", – отметил эксперт.

По его словам, главной версией россиян будет мантра, что это украинские дроны. Это уже запущено. Главная информационная угроза – западные СМИ, которые устами колумнистов-консервов, в той или иной степени тиражировали этот бред.

Вадим Денисенко считает, что Путин судорожно ищет возможность поднять уровень собственной субъектности. Визит в Китай показал, что он эта самая субъектность существенно теряет, особенно на фоне того, что Китай становится практически монопольным покупателем последней надежды для российской нефти. Попытка качать 5 статью НАТО – это элемент той же попытки вернуть свою субъектность.

"Дело в том, что Путин сейчас загнан в определенный геополитический угол: у него есть два варианта: или расторгаться со США и снять санкции, но главный противник Европа, которая требует остановки войны и не только. Второй – впасть в объятия Китая", – отметил политолог.

По его мнению, главный козырь россиян на сегодняшний день – редкоземельные металлы, которые россияне не могут добыть из-за технологической отсталости. Они пробуют их расторговать между США, которым они нужны и Китаем, не желающим, чтобы россияне начинали их добычу, пока Китай на 100% не будет владеть месторождениями. Поэтому эта стратегия Путина – это исключительно стратегия затягивания времени, а теперь еще и попытка эскалации в надежде, что мероприятие и Трамп просто умолчат.

"Сознательно или не сознательно, но Путин ускоряет переговоры США-Китай, где Китай имеет все шансы стать той страной, которая будет усмирять Путина. Даже если Китаю ничего не было известно о сегодняшней атаке – она выгодна Пекину с точки зрения будущих переговоров", – констатировал эксперт.

