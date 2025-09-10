Путин загнан в геополитический угол: теперь у него есть два варианта

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские "Шахеды" в Польше появились накануне учений Запад-2025, анонсированного президентом США возможного разговора Трамп-Путин и спустя несколько дней после визита Путина в Китай. И все произошло на фоне заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, занимающего должность заместителя председателя Совбеза РФ о "неправильных" границах Финляндии. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По его словам, главной версией россиян будет мантра, что это украинские дроны. Это уже запущено. Главная информационная угроза – западные СМИ, которые устами колумнистов-консервов, в той или иной степени тиражировали этот бред.
Вадим Денисенко считает, что Путин судорожно ищет возможность поднять уровень собственной субъектности. Визит в Китай показал, что он эта самая субъектность существенно теряет, особенно на фоне того, что Китай становится практически монопольным покупателем последней надежды для российской нефти. Попытка качать 5 статью НАТО – это элемент той же попытки вернуть свою субъектность.
По его мнению, главный козырь россиян на сегодняшний день – редкоземельные металлы, которые россияне не могут добыть из-за технологической отсталости. Они пробуют их расторговать между США, которым они нужны и Китаем, не желающим, чтобы россияне начинали их добычу, пока Китай на 100% не будет владеть месторождениями. Поэтому эта стратегия Путина – это исключительно стратегия затягивания времени, а теперь еще и попытка эскалации в надежде, что мероприятие и Трамп просто умолчат.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Польши отреагировал на российскую атаку дронами.