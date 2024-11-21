Путин загнал себя в ловушку и не знает, как из нее выбраться: подробности "ядерного удара"

На самом деле, ядерную боеголовку может нести и "Искандер", этими ракетами Россия беспрерывно бомбит Украину вот уже три года, подчеркнул военный эксперт Игаль Левин.

Владимир Путин

"Если бы русские хотели реально напугать, то не сливали бы этот "случайный" разговор Захаровой, где она "забыла" отключить микрофон. Дешевый трюк и попытка произвести впечатление на фоне пустого трепа Путина, говорившего, что удары американскими ракетами по РФ будут означать войну с США", — говорит эксперт.

Он допустил, что никто не дождется российского удара по американским силам, но Кремль продолжает из кожи лезть, чтобы хоть как-то продемонстрировать, что он типа может.

По словам эксперта, то, что любое ядерное государство может ударить ядерным оружием, и так всем понятно без запуска болванок и без цирка Захаровой.

"Кто хочет бить — бьет, кто хочет взять на понт — пиздит и машет кулаками", — добавил эксперт.

Впрочем, по его мнению, ключевое здесь — это импотенция на фоне своих угроз, которые по факту ничего не означают. Эксперт напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин два месяца назад твердо и четко обозначил, что удары ATACMS и Storm Shadow по РФ — это прямая война США и НАТО против РФ. Он буквально говорит, что "киевский режим" не в состоянии запускать эти ракеты и украинские военные "не могут этого сделать".

"Получается, по словам Путина, по России ракетные удары наносили США и НАТО, а не Украина. Тогда не ясно, при чем тут ядерка по Украине. Тем более били же конвенциональным оружием, ну так и ты бей в ответ конвенциональным", — отметил Левин.

По его словам, Кремль сам себя загнал в ловушку с этим отрицанием субъектности у украинцев и Киева. Теперь же, добавляет он, Кремль в шизофреничной ситуации, когда, по словам Путина, они воюют с США и НАТО, но при этом ядерными болванками кидаются по Украине, которая, по словам того же Путина, ни при чем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что официальному представителю МИД РФ Захаровой во время брифинга позвонили по телефону из "высоких кабинетов". Мария Захарова забыла выключить микрофон во время разговора, благодаря чему разговор стал услышан всеми присутствующими и записан на видео.



