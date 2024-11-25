Путин за ценой не постоит: В РФ определили даты, к которым хотят одержать победы на фронте

В начале 2024 года российские войска пытались атаковать по всей линии фронта протяженностью более тысячи километров. В настоящее время они вынуждены концентрировать усилия только на нескольких участках – Запорожском, Кураховском и Покровском направлениях, сообщил в эфире Freedom эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

Владимир Путин

Россия использует сезонные условия, когда погода еще не позволяет вести активные боевые действия. Московское командование также стремится приурочить свои действия к символическим датам, таким как Новый год. По мнению Варченко, российское военное руководство надеется, что это будет мотивировать бойцов завоевать хотя бы незначительные тактические успехи.

Однако русские солдаты, судя по их сообщениям в соцсетях и свидетельствах пленных, безразличны к таким "символам". Для них наступление на "праздничные" даты ассоциируется только с большими потерями.

"Известно, для россиян очень важные даты, и Новый год является символической датой, к которой точно строят планы и точно звучит "мы по цене не постоим". Это, как кажется московскому командованию, должно каким-то образом вдохновлять бойцов на то, чтобы занять что-то, что-то захватить до Нового года”, — отметил эксперт.

Варченко подчеркнул, что нынешние действия России – это проявление своеобразной "военной истерики". Она стремится достичь хотя бы минимальных побед до Нового года или событий, важных для политического руководства, таких как инаугурация Дональда Трампа в США 20 января.

На трех основных направлениях – Запорожском, Кураховском и Покровском – российские войска продолжают нести значительные потери, пытаясь продвинуться даже на один километр. Однако из-за ограниченных ресурсов они вынуждены опрокидывать силы между этими участками, что ослабляет их эффективность.

Эксперт отметил, что успех России в значительной степени зависит от силы украинской обороны по этим направлениям. Запорожский фронт, по его словам, остается одним из ключевых в российских планах, однако, украинские защитники продолжают держать оборону и отбивать атаки врага.

"Можем говорить, что это российская, вероятнее всего, истерика сейчас, в канун Нового года, а дальше в канун 20 января, инаугурации Трампа. Им хочется с победами подойти к этому дню или, по крайней мере, нарисовать эти победы”, — заявил Иван Варченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные убеждены – власти нужно прекратить играть в войну и подойти к ней со всей ответственностью.



