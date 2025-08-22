Путин яростно презирает "квартальщика" Зеленского: названа странная причина, почему встреча лидеров невозможна

Поведение российского диктатора Владимира Путина является лучшим доказательством того, что он не намерен вести переговоры с президентом Зеленским и не желает прекращения войны против Украины, утверждает журналист Ростислав Хотин.

"После встречи на Аляске и визита Зеленского в Вашингтон казалось, что саммит между президентами должен был состояться в ближайшее время. Но нынешняя ночная атака Украины российскими дронами и ракетами явно отдаляет эту возможность. Те, кто хотят мира или диалога, не прибегают к таким массированным ударам,"

Он добавил, что эффективные переговоры предполагают взвешенный подход:

"Если ты действительно стремишься к миру — не поражаешь американское предприятие, не выражаешься обидно относительно площадки для переговоров, и не позволяешь Лаврову делать заявления, унижающие статус Зеленского и Киева".

Хотин также отметил, что восприятие Зеленского Путиным на психологическом уровне остается поверхностным и пренебрежительным.

"Скорее всего, проведение такого саммита маловероятно. Он с удовольствием согласился бы на трехстороннюю встречу с Трампом — это удовлетворило бы его самолюбие. Ведь, думаю, Путин до сих пор считает Зеленского "квартальником", так же как во времена КВН, хотя на самом деле он — военный лидер Украины", — пояснил журналист.

