Главная Новости Общество Война с Россией Путин яростно презирает "квартальщика" Зеленского: названа странная причина, почему встреча лидеров невозможна
Путин яростно презирает "квартальщика" Зеленского: названа странная причина, почему встреча лидеров невозможна

Поведение Путина свидетельствует, что он не стремится ни к встрече с Зеленским, ни к миру с Украиной.

22 августа 2025, 10:45 comments1477
Автор:
avatar

Клименко Елена

Поведение российского диктатора Владимира Путина является лучшим доказательством того, что он не намерен вести переговоры с президентом Зеленским и не желает прекращения войны против Украины, утверждает журналист Ростислав Хотин.

Путин яростно презирает "квартальщика" Зеленского: названа странная причина, почему встреча лидеров невозможна

Фото: из открытых источников

"После встречи на Аляске и визита Зеленского в Вашингтон казалось, что саммит между президентами должен был состояться в ближайшее время. Но нынешняя ночная атака Украины российскими дронами и ракетами явно отдаляет эту возможность. Те, кто хотят мира или диалога, не прибегают к таким массированным ударам,"

Он добавил, что эффективные переговоры предполагают взвешенный подход:

"Если ты действительно стремишься к миру — не поражаешь американское предприятие, не выражаешься обидно относительно площадки для переговоров, и не позволяешь Лаврову делать заявления, унижающие статус Зеленского и Киева".

Хотин также отметил, что восприятие Зеленского Путиным на психологическом уровне остается поверхностным и пренебрежительным.

"Скорее всего, проведение такого саммита маловероятно. Он с удовольствием согласился бы на трехстороннюю встречу с Трампом — это удовлетворило бы его самолюбие. Ведь, думаю, Путин до сих пор считает Зеленского "квартальником", так же как во времена КВН, хотя на самом деле он — военный лидер Украины", — пояснил журналист.

Как уже писали "Комментарии", Москва скептически отреагировала на активно продолжающееся на Западе обсуждение гарантий безопасности для Украины. В Кремле заявляют, что нынешние дискуссии преждевременны и не имеют четкой логики. Такую позицию озвучил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, цитируемый Sky News.



Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-putin-na-pidsvidomomu-rivni-dosi-vvazhae-zelenskogo-kvartalnikom-zhurnalist-khotin
