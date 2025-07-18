Путин взял паузу в ракетных ударах: украинцев предупредили о коварном изменении планов РФ

Россия сейчас воздерживается от массированных ракетных атак по тыловым городам Украины не по дипломатическим причинам, а потому, что готовится к новому масштабному удару. Об этом рассказал Анатолий Храпчинский — бывший офицер Воздушных сил Украины и заместитель гендиректора предприятия, специализирующегося на радиоэлектронной борьбе, в эфире "24 Канала".

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По его словам, визит специального представителя президента США Кита Келлога никак не повлиял на решение России приостановить обстрелы. Враг и дальше наносит удары по приграничным и прифронтовым населенным пунктам, следовательно, говорить о какой-то "паузе гуманности" не приходится. На самом деле Москва только накапливает силы и вооружения, чтобы ударить по Украине еще более мощно — с использованием до тысячи воздушных целей одновременно.

Храпчинский заметил, что предыдущие массированные обстрелы, включавшие в себя до 700 дронов и ракет, не дали ожидаемого для РФ эффекта. Именно поэтому Кремль изменил тактику и пытается добиться эффекта неожиданности путем еще более масштабной атаки. По прогнозам эксперта, следующая волна ударов будет направлена на истощение украинской противовоздушной обороны.

В то же время он подчеркнул, что Украине следует делать ставку не только на поддержку союзников, но и на собственные ресурсы. В частности, большая часть эффективных решений на фронте – это разработки украинских специалистов, совершенствующих средства защиты и ведения боя в условиях ограниченных ресурсов.

Напомним, в ночь на 12 июля российские войска совершили очередную атаку, использовав около 600 беспилотников и 26 крылатых ракет. Более половины дронов были ударными. Такие действия могут быть подготовкой к так называемому "решающему удару", цель которого — пробить украинскую ПВО и истощить запасы защитного вооружения.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что бывший командир батальона "Айдар" и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в эфире Радио NV убежден: Украина не получит от США крылатые ракеты Tomahawk. По его мнению, об этом речь не идет ни в каких переговорах, а президент Дональд Трамп уже четко заявил, что такой вариант даже не обсуждается.



