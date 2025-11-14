Путин вызывающе атаковал Украину "Цирконом": в Воздушных силах разоблачили циничный мотив Кремля

Российские захватчики во время ночной атаки на Украину снова применили противокорабельную ракету "Циркон". Запуск прошел с территории временно оккупированного Крыма, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Общественного. По его словам, детали применения ракеты уточняются, поскольку информация о ее точном маршруте и последствиях еще поступает от местных военных администраций и общин.

Фото: из открытых источников

"Несколько раз Россия уже использовала эти ракеты. Прежде всего, их запускали с оккупированного полуострова Крым. Это ракета противокорабельного типа", – отметил Игнат.

Он также подчеркнул, что "Циркон" является новейшей разработкой среди российского ракетного арсенала, и российские военные, по всей видимости, наблюдают за ее эффективностью в реальных боевых условиях. По словам Игната, применение столь высокотехнологичных ракет позволяет оккупантам оценить их точность и боевые характеристики.

Начальник коммуникаций добавил, что информация по конкретному удару по городу Сумы уточняется.

"Точные данные будут предоставлены местными общинами и военными администрациями, которые наблюдали за последствиями этого удара", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что такие атаки являются частью масштабной волны ракетных обстрелов, которые оккупанты производят в последнее время, используя различные типы оружия, включая высокоточные ракеты.

Известно, что в прошлый раз ракета "Циркон" применялась против Украины 21 августа, тогда она также поразила город Сумы. Тогда это был 14 случай использования "Циркона" в войне против Украины. Эксперты отмечают, что регулярное использование таких ракет демонстрирует стремление русской армии оценить эффективность современного оружия в условиях активного сопротивления украинских сил.

