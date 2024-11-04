Путин выжидает: чем хочет шокировать Запад и Украину после выборов в США

Россия снова бомбит супермаркеты и провоцирует жертвы среди гражданских в Харькове, говорит политолог Алексей Копытько.

Владимир Путин

"Никаких дополнительных слов уже давно не требуется. Собирать факты и передавать их тем, кто принимает/формирует решения партнёров, дабы показать – текущие решения не работают/недостаточны. Поясняя, что это порождает очень плохие эмоции и осадок внутри украинского общества. И не только: у многих в мире, кто это наблюдает", — говорит эксперт.

По его словам, любой прагматичный человек, исходя из интересов своей страны, не может не видеть, какие последствия будут в условиях визуализации новой "оси зла", если продолжать действовать постфактум по принципу "слишком мало – слишком поздно".

"Ввиду чего, если подтвердится информация о корейцах, крайней формой близорукости и безумия будет отсутствие обеспеченных решений по их превентивному уничтожению в мясо на территории РФ. Ибо завтра Европа получит "атаку мигрантами", только уже не в виде мирных людей с элементами инфильтрации злодеев, а в виде организованной группы фанатов идей чучхе", — заявил Копытько.

При этом, он обратил внимание, что всё это происходит на фоне выборов, особенно в США. По мнению эксперта, если на выборах проиграет Камала Гаррис, то она признает поражение, в отличие от Трампа, а это как минимум 2,5 месяца судебной канители.

"Путин явно играет на равновесие и раскол, подвешивая ситуацию. Пока он словесно запугивает ядерным оружием. Но при этом так и не начал массовую мобилизацию, которая гарантировала бы войну ещё на год. Мобилизация – это определённость. Кремль, очевидно, видит преимущества в поддержании состояния неопределённости, чтобы в нужный момент попытаться шокировать за счёт определённости", — считает Копытько.

В частности, говорит политолог, уже отмечено, что РФ накапливает ракеты.

"Этот факт нависает. Неопределённость и заигрывание новых аргументов (корейцы, большой обстрел с наступлением холодов и т.д.) задаёт нужный Кремлю фон для рассуждений о "подморозке", "прекращении огня", — добавляет эксперт.

Но, по его словам, публичное давление на Украину – довольствоваться малым – пока ещё не вышло на пик. С обилием плохих новостей давить будет легче.

"Поэтому стоит максимально трезво оценивать обстановку и осознавать: несмотря на колоссальные трудности на фронте, Путин ни одну из больших задач на осень не решил. Он может попытаться дожать за счёт внутренней дестабилизации в Украине. За счёт убийств детей. За счёт массовых полётов дронов над жилыми кварталами", — говорит Копытько.

По его мнению, если у Путина ничего не выйдет до нового года, для РФ откроется перспектива новой тяжелейшей кампании на следующий цикл (полгода примерно).

"Поэтому для РФ возникает альтернатива: пытаться обвалить за счёт давления, ослабляя сопротивление муссированием темы "перемирия"; если не выйдет продавить – разложить, сначала подняв градус, а потом снизив давление, раскачивая тему "бери шинель, иди домой", — говорит Копытько.

Как отмечает эксперт, именно отсюда все эти разговоры о "рождественском перемирии", аналог которого пытались организовать летом к олимпиаде, но ситуация на фронте для Москвы не сложилась.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сделает Путин во время выборов в США или сразу после них.



