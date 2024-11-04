Путин выжидает: чем хочет шокировать Запад и Украину после выборов в США

Россия снова
бомбит супермаркеты и провоцирует жертвы среди гражданских в Харькове, говорит
политолог Алексей Копытько.
Владимир Путин
"Никаких
дополнительных слов уже давно не требуется. Собирать факты и передавать их тем,
кто принимает/формирует решения партнёров, дабы показать – текущие решения не
работают/недостаточны. Поясняя, что это порождает очень плохие эмоции и осадок
внутри украинского общества. И не только: у многих в мире, кто это наблюдает",
— говорит эксперт.
По его словам, любой
прагматичный человек, исходя из интересов своей страны, не может не видеть,
какие последствия будут в условиях визуализации новой "оси зла", если
продолжать действовать постфактум по принципу "слишком мало – слишком поздно".
"Ввиду чего, если
подтвердится информация о корейцах, крайней формой близорукости и безумия будет
отсутствие обеспеченных решений по их превентивному уничтожению в мясо на
территории РФ. Ибо завтра Европа получит "атаку мигрантами", только уже не в
виде мирных людей с элементами инфильтрации злодеев, а в виде организованной
группы фанатов идей чучхе", — заявил Копытько.
При этом, он
обратил внимание, что всё это происходит на фоне выборов, особенно в США. По
мнению эксперта, если на выборах проиграет Камала Гаррис, то она признает поражение,
в отличие от Трампа, а это как минимум 2,5 месяца судебной канители.
"Путин явно
играет на равновесие и раскол, подвешивая ситуацию. Пока он словесно запугивает
ядерным оружием. Но при этом так и не начал массовую мобилизацию, которая
гарантировала бы войну ещё на год. Мобилизация – это определённость. Кремль,
очевидно, видит преимущества в поддержании состояния неопределённости, чтобы в
нужный момент попытаться шокировать за счёт определённости", — считает
Копытько.
В частности, говорит
политолог, уже отмечено, что РФ накапливает ракеты.
"Этот факт
нависает. Неопределённость и заигрывание новых аргументов (корейцы, большой
обстрел с наступлением холодов и т.д.) задаёт нужный Кремлю фон для рассуждений
о "подморозке", "прекращении огня", — добавляет эксперт.
Но, по его
словам, публичное давление на Украину – довольствоваться малым – пока ещё не
вышло на пик. С обилием плохих новостей давить будет легче.
"Поэтому стоит
максимально трезво оценивать обстановку и осознавать: несмотря на колоссальные
трудности на фронте, Путин ни одну из больших задач на осень не решил. Он может
попытаться дожать за счёт внутренней дестабилизации в Украине. За счёт убийств
детей. За счёт массовых полётов дронов над жилыми кварталами", — говорит
Копытько.
По его мнению,
если у Путина ничего не выйдет до нового года, для РФ откроется перспектива
новой тяжелейшей кампании на следующий цикл (полгода примерно).
"Поэтому для РФ
возникает альтернатива: пытаться обвалить за счёт давления, ослабляя
сопротивление муссированием темы "перемирия"; если не выйдет продавить –
разложить, сначала подняв градус, а потом снизив давление, раскачивая тему
"бери шинель, иди домой", — говорит Копытько.
Как отмечает
эксперт, именно отсюда все эти разговоры о "рождественском перемирии", аналог
которого пытались организовать летом к олимпиаде, но ситуация на фронте для
Москвы не сложилась.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что сделает Путин во время выборов в США или сразу после них.
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