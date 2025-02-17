Путин выйдет из переговоров через теракт: когда это может произойти

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин будет имитировать переговоры до тех пор, пока не возникнет реальная опасность клинча с Дональдом Трампом, считает политолог Алексей Копытько.
Владимир Путин
По его совам, если российские войска будут ползти вперёд, но ребром встанет вопрос – заходить в обострение с США или нет – будет проводиться оценка вероятности обвала Украины.
По его словам, если же армия останавливается и/или риски обострения с США рассматриваются как неприемлемые, будет почва для подморозки войны и смещения акцентов на невоенные действия.
При этом он подчеркнул, что Кремль может элементарно выйти из переговоров в любой момент. Например, предполагает политолог, устроив теракт накануне Пасхи в церкви РПЦ, чтобы даже не зайти в подморозку.
При это не исключает, что Путин может зайти в прекращение огня, а потом выйти через месяц, через условный теракт на Троицу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему россияне активизировались на фронте.
Новости