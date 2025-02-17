Путин выйдет из переговоров через теракт: когда это может произойти

Кремлевский диктатор Владимир Путин будет имитировать переговоры до тех пор, пока не возникнет реальная опасность клинча с Дональдом Трампом, считает политолог Алексей Копытько.

Владимир Путин

По его совам, если российские войска будут ползти вперёд, но ребром встанет вопрос – заходить в обострение с США или нет – будет проводиться оценка вероятности обвала Украины.

"Чтобы такая вероятность нарастала, пока ползут войска и идут переговоры, будут разжигать все возможные конфликты изнутри. Если вероятность обвала Украины в обозримом будущем комбинацией военных и невоенных средств будет расценена как высокая, Путин сорвёт переговоры под благовидным предлогом даже с риском обострения. Чтобы пытаться вернуться к разговору в качественно иной ситуации", — считает политолог.

По его словам, если же армия останавливается и/или риски обострения с США рассматриваются как неприемлемые, будет почва для подморозки войны и смещения акцентов на невоенные действия.

"Для обеспечения манёвра подкачиваются версии о "прекращении огня" на Паску / к 9 мая. Чтобы в случае чего – всё выглядело органично", — говорит эксперт.

При этом он подчеркнул, что Кремль может элементарно выйти из переговоров в любой момент. Например, предполагает политолог, устроив теракт накануне Пасхи в церкви РПЦ, чтобы даже не зайти в подморозку.

"Теракты последних дней (когда людей использовали втёмную) доказывают, что такая угроза существует. Или нанеся удар по храму на оккупированной территории. Условно сдерживающий фактор только один — Кремлю нужно красиво отыграть 9 мая. Это способ максимально размыть меры по изоляции агрессора", — говорит Копытько.

При это не исключает, что Путин может зайти в прекращение огня, а потом выйти через месяц, через условный теракт на Троицу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему россияне активизировались на фронте.



