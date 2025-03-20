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Путин выставил жителям временно оккупированных территорий неприемлемые требования

Путин делает все для того, чтобы украинцы вынуждены были уехать с временно оккупированных территорий

сегодня, 16:30
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин издал указ, требующий от граждан Украины уехать или "легализироваться" в России до 10 сентября. Документ был обнародован на портале правовых актов РФ.

Путин выставил жителям временно оккупированных территорий неприемлемые требования

Владимир Путин

В частности, в указе подчеркнуто, что такое требование касается граждан Украины, "не имеющих законных оснований для пребывания в Российской Федерации".

Кроме того, в указе указывается, что иностранные граждане и люди без гражданства РФ, приехавшие на оккупированные части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, обязаны пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердит отсутствие инфекционных заболеваний, ВИЧ и факт употребления наркотиков.

"Чтобы вы поняли суть этой бумажки – она касается, прежде всего, украинских граждан, проживающих во временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях, которые власти РФ абсолютно незаконно считают своими территориями и включили в состав России. Таким образом, Путин давит на местных жителей, фактически зачищая временно оккупированные области от украинцев", — отметил бывший министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

По его словам, украинцам действительно потребуется либо под давлением и репрессиями агрессора уехать с временно оккупированных территорий, оставляя все свое имущество, либо принять российское гражданство.

"Ну, а потом можно проводить любые референдумы", – добавил Жданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на временно оккупированной территории кафиры российские захватчики начали новый этап тотальных проверок местных жителей. В Центре национального сопротивления сообщили, что уже поступают сообщения о проведении соответствующих мероприятий.




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Источник: https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/pfbid0U4LNpMxZGL9m8pdSQRc73srew4HSRvoyeSiMc55ok5XPBnv2zWdiUpUR5kca1d9Sl
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