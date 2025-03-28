Путин вышел из переговоров: причины

Кремлевский диктатор Владимир Путин вышел из переговоров, заявил политолог Вадим Денисенко и добавил, что этот выход он начал еще в Эр-Рияде.

Владимир Путин

"Но вчерашние заявления о том, как он раздавит Украину и введет управление ООН, просто ускорили процесс снятия масок", — отметил политолог.

По его словам, для Путина важны несколько вещей. В частности он считает, что в ходе летней кампании сможет существенно улучшить военные позиции. Кроме того, диктатор не готов к переходу в мирную жизнь, ведь неизвестно, как поведет себя элита и ура-патриоты.

Кроме того, диктатор поверил, что американский президент Дональд Трамп не сможет начать нефтяную войну с РФ по частичному вытеснению российской нефти из мировых нефтяных рынков. Кроме того, Путин считает, что благодаря КНДР, возможно, Ирану и ряду других теоретически возможных точек напряжения, он потребуется и Трампу и Си во время переговоров Китай-США.

Теперь, говорит Денисенко, можно говорить о том, что мы вошли в новый цикл войны, где следующее переговорное окно возможностей может открыться не раньше конца осени.

"Возможно ли все-таки возвращение к переговорам сейчас? По-моему, вероятность минимальна. Путин выдвигает такие требования, которые просто невозможно выполнить", — отметил эксперт.

По его мнению, еще какое-то время переговоры будут следовать инерции, а дальше могут быть три варианта. К примеру, Трамп начинает давить на Украину, впрочем Денисенко считает такую вероятность низкой.

Кроме того, Трамп в той или иной форме поддержит Украину, но не прижимает Россию и переключается на что-то другое. И еще один вариант развития событий – Трамп поддерживает Украину, включается в вытеснение России с нефтяного рынка мира, хоть и переключается на что-то другое.

Политолог убежден, что вариант, который выберет Трмп, зависит от того, как мы совместно с европейцами сработаем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет, чтобы Украиной управляли временные власти под эгидой ООН.



