Путин выиграл время после разговора с Трампом: чего теперь ждать от РФ, США и Европы

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Кравцев Сергей
Итоги переговоров российского диктатора с президентом США показали, что Путин выиграл время. При этом выглядит так, что дальнейшая стратегия всех сторон будет оставаться неизменной. Известный украинский политолог Вадим Денисенко подробно остановился на 4 ключевых выводах переговоров.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт подчеркнул, что первый вывод состоит в следующем – все то, что происходило в последние недели, было театром для одного зрителя. Путин делал все от себя зависящее, чтобы не вызвать взрыв гнева Трампа. Европейцы "загоняли" Трампа в угол, чтобы тот наконец-то взорвался. Часть республиканцев также, похоже, поддержали европейцев. Но Трамп не взорвался, а затем начинается второй акт этой пьесы для одного зрителя.
Он продолжает, европейцы продолжат предварительную тактику загонки Трампа в ловушку. Ведь все предложения Дмитриева невозможны без согласования ЕС. А Европа не будет рассматривать какие-либо послабления для России, пока не будут решены вопросы американских пошлин, вопросы безопасности (НАТО в Европе) и украинский вопрос. Единственное отличие второго акта от первого, в стратегии европейцев – это потенциальное желание Ватикана играть более весомую игру. Следовательно, по этой линии могут активизироваться контакты в США.
Он подытоживает, даже если все пойдет по самому положительному для Украины сценарию, минимальный временной лаг для реализации этого закона – конец 2025 года, но параллельно с этим нужно смотреть на рейтинги Трампа и их корреляцию с отношением к РФ и Путину. Ухудшение рейтингов заставит Белый дом быть более решительными.
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