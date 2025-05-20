Путин выиграл время после разговора с Трампом: чего теперь ждать от РФ, США и Европы

Итоги переговоров российского диктатора с президентом США показали, что Путин выиграл время. При этом выглядит так, что дальнейшая стратегия всех сторон будет оставаться неизменной. Известный украинский политолог Вадим Денисенко подробно остановился на 4 ключевых выводах переговоров.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что первый вывод состоит в следующем – все то, что происходило в последние недели, было театром для одного зрителя. Путин делал все от себя зависящее, чтобы не вызвать взрыв гнева Трампа. Европейцы "загоняли" Трампа в угол, чтобы тот наконец-то взорвался. Часть республиканцев также, похоже, поддержали европейцев. Но Трамп не взорвался, а затем начинается второй акт этой пьесы для одного зрителя.

"Каким будет этот акт? Путин будет снова играть в игру "переговоры срывает Украина и ЕС". Параллельно, по линии Дмитриева РФ продолжит делать заманчивые экономические предложения, если отвергнуть конспирологию, то очень похоже, что именно эти предложения, предусматривающие миллиардные заработки уже сегодня, являются главным тормозом для взрыва Трампа", – отметил политолог.

Он продолжает, европейцы продолжат предварительную тактику загонки Трампа в ловушку. Ведь все предложения Дмитриева невозможны без согласования ЕС. А Европа не будет рассматривать какие-либо послабления для России, пока не будут решены вопросы американских пошлин, вопросы безопасности (НАТО в Европе) и украинский вопрос. Единственное отличие второго акта от первого, в стратегии европейцев – это потенциальное желание Ватикана играть более весомую игру. Следовательно, по этой линии могут активизироваться контакты в США.

"Закон Линдси Грэма, у которого, похоже, есть шансы на запуск, как параллельный трек к мейнстриму Белого дома имеет две существенные проблемы. Принятие этого закона без предварительных договоренностей на Ближнем Востоке будет означать остановку переговоров с Китаем и ссору с Индией, которые являются главными покупателями российской нефти. Поэтому следует смотреть за тем, как будут проходить переговоры США-Индия, США-Саудовская Аравия, США-ОАЭ, США-Израиль, особенно в контексте ядерного соглашения с Ираном", – отметил Вадим Денисенко.

Он подытоживает, даже если все пойдет по самому положительному для Украины сценарию, минимальный временной лаг для реализации этого закона – конец 2025 года, но параллельно с этим нужно смотреть на рейтинги Трампа и их корреляцию с отношением к РФ и Путину. Ухудшение рейтингов заставит Белый дом быть более решительными.

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