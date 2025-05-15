Путин выдвинул Трампу экстремальные требования: диктатор пойдет на дерзкий шаг

Переговоры о завершении войны, которую Россия ведет против Украины, ведутся уже несколько месяцев. Однако глава Кремля Владимир Путин продолжает держать ситуацию во взвешенном состоянии, сообщает The New York Times.

Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Особый вызов новой администрации США во главе с Дональдом Трампом составляют чрезмерные требования Москвы, явно не отвечающие реалиям боевых действий. Несмотря на определенное продвижение российских войск ситуация на фронте еще далека от решающей победы над Вооруженными силами Украины.

На переговорах с США Россия среди прочего требует ограничить численность украинских войск, а также сократить количество и типы вооружения. Кроме того, Кремль настаивает на полной передаче под свой контроль четырем украинским регионам, аннексированным в нарушение международного права.

Ранее в этом месяце на такие требования обратил внимание вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что у России нет оснований ожидать передачи территорий, которых она даже не контролирует.

The New York Times подчеркивает: успешность переговоров будет во многом зависеть от того, сможет ли Вашингтон убедить Путина, что мирное сотрудничество с США имеет большую выгоду, чем затяжная и дорогостоящая война. Но Кремль, вероятно, не готов к компромиссам – Путин рассчитывает на капитуляцию Украины, считая, что поддержка Киева со стороны США ослабевает.

Предполагается, что Москва надеется на постепенное преимущество в условиях истощения противника, когда украинская армия потеряет ресурсы и оборонные позиции.

Между тем угрозы новых санкций не вызывают у Путина беспокойство. Евросоюз работает над новым пакетом ограничений, охватывающим даже "теневой флот" России. А вот Трамп, несмотря на риторику о более жестких мерах, пока не прибег к реальным действиям.

Портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время международного форума Impact 2025 отметил, что возможные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле могут стать переломным моментом для российского лидера Владимира Путина. По словам Сикорского, это может быть "последний шанс", когда глава Кремля еще способен согласиться на мирную инициативу, предложенную, в частности, американской стороной.