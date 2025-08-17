Путин выдал себя всего тремя словами: чего на самом деле хочет Россия

Рубрики
Slava Kot
15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Официально она была представлена как шанс окончить войну. Трамп назвал переговоры "очень продуктивными", тогда как за красивыми фразами Путина прозвучали слова, которые могут определить будущее войны в Украине.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
На пресс-конференции после переговоров Путин выглядел спокойным, демонстрировал готовность к миру и даже употребил запрещенное для российского общества слово "война" вместо официального формулирования "специальная военная операция". Он несколько раз благодарил Трампа и говорил о потенциале сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Однако обозреватель BILD Филипп Пятов утверждает, что только одно короткое предложение раскрыло настоящую стратегию Кремля.
По мнению Пятова, "устраненные первопричины кризиса" стали теми тремя словами, которые означают, что Путин не изменил своих настоящих целей. Российский диктатор по-прежнему стремится не к миру, а к капитуляции Украины.
Чтобы понять, о чем говорит Кремль фразой о первопричинах войны, обозреватель BILD призывает вернуться к его риторике с 2022 года. По его словам, Путин хотел бы, чтобы Украина была побеждена, подчинена и полностью перестроена под РФ.
