Путин выдал себя всего тремя словами: чего на самом деле хочет Россия

15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Официально она была представлена как шанс окончить войну. Трамп назвал переговоры "очень продуктивными", тогда как за красивыми фразами Путина прозвучали слова, которые могут определить будущее войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

На пресс-конференции после переговоров Путин выглядел спокойным, демонстрировал готовность к миру и даже употребил запрещенное для российского общества слово "война" вместо официального формулирования "специальная военная операция". Он несколько раз благодарил Трампа и говорил о потенциале сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Однако обозреватель BILD Филипп Пятов утверждает, что только одно короткое предложение раскрыло настоящую стратегию Кремля.

"Я не раз говорил, что для России события в Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Мы убеждены, что для того чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых мы говорили неоднократно", — сказал Путин.

По мнению Пятова, "устраненные первопричины кризиса" стали теми тремя словами, которые означают, что Путин не изменил своих настоящих целей. Российский диктатор по-прежнему стремится не к миру, а к капитуляции Украины.

Чтобы понять, о чем говорит Кремль фразой о первопричинах войны, обозреватель BILD призывает вернуться к его риторике с 2022 года. По его словам, Путин хотел бы, чтобы Украина была побеждена, подчинена и полностью перестроена под РФ.

"Путин утверждал, что Украиной правит нацистский режим, который при поддержке Запада планирует нападение на Россию. Его цели войны остаются неизменными: правительство Украины должно быть свергнуто, а вооруженные силы разбиты. Поскольку нацистского режима в Украине никогда не существовало и страна никогда не планировала нападение на Россию, понятно, что Путина просто раздражает, что украинцы хотят жить в свободе и демократии, а не определенно подчиняться ему", — объясняет эксперт.

