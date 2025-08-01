Путин выдал новое громкое заявление о переговорах с Украиной: детали

Российский диктатор Владимир Путин выступил с очередными заявлениями по поводу войны в Украине, сосредоточив внимание на возможных путях достижения мира и перспективах переговорного процесса. Его слова активно распространяются посредством подконтрольных государственных СМИ.

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Глава Кремля отметил, что Москва не возражает против задержки переговорного процесса, если украинская сторона считает, что пока не самый благоприятный момент для диалога. По словам Путина, Россия готова дождаться, когда Киев будет готов вернуться к переговорам.

Он также упомянул о стамбульских переговорах, назвав их "в целом положительным опытом". По его убеждению, диалог — ключевой инструмент в урегулировании конфликта, который необходимо использовать при любых условиях.

Отдельно Путин подчеркнул, что поддерживает идею достижения устойчивого мира без установления временных рамок или компромиссов на короткий срок. При этом он отметил, что завышенные ожидания зачастую становятся причиной глубоких разочарований в мирном процессе.

"Чтобы действительно найти путь к завершению конфликта, необходимы конструктивные, предметные обсуждения. Но не в публичном пространстве, а за закрытыми дверями — в спокойной атмосфере переговоров", — заявил он, комментируя идею создания трех специальных групп, в том числе обмена пленными.

На фоне этих заявлений, 31 июля президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике ракетные удары РФ по украинским городам и подчеркнул, что США готовы прибегнуть к новым санкциям, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом до 8 августа.

В свою очередь, американская делегация в Совете Безопасности ООН подтвердила, что Трамп настаивает на достижении мирной договоренности в кратчайшие сроки.

Как уже писали "Комментарии", новый ультиматум Дональда Трампа Владимиру Путину – это прежде всего политический пиар, а не реальный выход, пишет блогер Алексей Паныч. По его словам, даже неверующему человеку понятно, что Трамп не дурак, он прекрасно отдает себе отчет: война не завершится через 10 дней.