Путин выдает желаемое за действительное: Зеленский рассказал о новых планах Кремля

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Кречмаровская Наталия
Ситуация в Курской области остается напряженной. Российский лидер Владимир Путин заявлял об окружении ВСУ и предлагал украинским бойцам сдаться в плен. Однако президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что военные РФ пытаются взять в оцепление украинских военных на территории Украины в районе Курского направления, но командование в курсе этих планов.
Фото портал "Комментарии"
Во время брифинга он отметил, что российская сторона хочет оцепить украинских военных в том же направлении (Курском – ред.). Однако, по его словам, такую операцию хотят провести на территории Украины.
Зеленский подчеркнул, что украинские войска и командование знают о планах врага и четко понимают, где они хотят это сделать.
Президент Украины отметил, что информация об оцеплении украинских войск на Курщине "является ложью Путина".
Зеленский добавил, что его слова партнеры Украины могут проверить благодаря данным разведки и спутников.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал, какие территориальные вопросы обсуждали с Соединенными Штатами Америки в Саудовской Аравии.
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