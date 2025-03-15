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Путин выдает желаемое за действительное: Зеленский рассказал о новых планах Кремля

Окружение ВСУ в Курской области – это ложь Путина: Зеленский

сегодня, 17:01
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Кречмаровская Наталия

Ситуация в Курской области остается напряженной. Российский лидер Владимир Путин заявлял об окружении ВСУ и предлагал украинским бойцам сдаться в плен. Однако президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что военные РФ пытаются взять в оцепление украинских военных на территории Украины в районе Курского направления, но командование в курсе этих планов.

Путин выдает желаемое за действительное: Зеленский рассказал о новых планах Кремля

Фото портал "Комментарии"

Во время брифинга он отметил, что российская сторона хочет оцепить украинских военных в том же направлении (Курском – ред.). Однако, по его словам, такую операцию хотят провести на территории Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинские войска и командование знают о планах врага и четко понимают, где они хотят это сделать.

"Они, разумеется, хотят обеспечить себе максимальное присутствие на территории Украины, и ничего нового здесь нет", — отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что информация об оцеплении украинских войск на Курщине "является ложью Путина".

"Я благодарен, что данные разведок у нас совпадали сегодня, и мы проговорили, что украинская сторона имеет присутствие на территории Курской области, что оцепление украинских военных является ложью Путина. Окружения украинских военных на территории Курской области нет", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что его слова партнеры Украины могут проверить благодаря данным разведки и спутников.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал, какие территориальные вопросы обсуждали с Соединенными Штатами Америки в Саудовской Аравии.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/15/7503052/
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