Путин выбрал жесткую стратегию по Украине: в Раде указали, когда возможно обсуждение договоренностей

Переговоры по установлению мира в Украине в целом к миру пока не приводят. Российская и украинская стороны провели несколько встреч в Стамбуле. Были согласованы обмены пленными и возвращение тел погибших военных. Украина и Россия подготовили мирные планы, однако до согласования условий — далеко.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В пятницу, 1 августа, президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой отметил, что готов завершить войну, на указанных в июне 2024 года условиях.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что означают слова Путина.

"В общем, вывод, который можно быстро сделать: договорнячка не будет. Путин выбрал стратегию наступления и мечтает о прорыве нашей линии обороны и полной капитуляции Украины. К теме договорнячка можно будет вернуться в октябре-ноябре", — отметил народный депутат.

Гончаренко также напомнил, какие условия выставлял Путин в 2024 году:

- Украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых "ДНР", "ЛНР", да еще из Херсонской и Запорожской областей;

- обязательства Украины не вступать в НАТО;

- нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин на пресс-конференции снова упомянул об "Орешнике". По словам Путина, в России изготовлен первый серийный "Орешник" . По его словам, ракета поступила в войска. Путин ожидает, что вопрос поставки "Орешника" в Беларусь закроется до конца года, сейчас выбирается место размещения.

Отметим, что в ноябре 2024 года Россия нанесла удар по Днепру новой ракетой, которой позже Владимир Путин назвал "Орешником". Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что "Орешник" Украина сбить не может.