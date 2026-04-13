Путин выбрал новые мишени для мощных ударов: озвучена серьезная угроза для Украины

После периода относительного затишья Россия снова активизировала свои атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины. 13 апреля враг нанес новый удар на Днепропетровщине, повредив локомотив грузового поезда. Об этом сообщили в "Укрзализныце", подчеркнув, что во время налета была проведена эвакуация пассажиров и работников железной дороги.

Мониторинговый центр воздушных угроз оперативно отреагировал на опасность, передав информацию о возможной атаке находящимся в зоне риска локомотивным бригадам. Пригородный поезд был остановлен на ближайшей станции еще до удара, что позволило своевременно эвакуировать всех пассажиров. Локомотивная бригада грузового поезда также успела покинуть кабину перед нападением. После этого российские войска нанесли удар вблизи локомотива. Благодаря слаженным действиям железнодорожников никто не пострадал.

После того, как воздушная угроза прошла, пассажиров вернули в поезд, и он продолжил свое движение по маршруту. В "Укрзализныце" поблагодарили работников за профессионализм и четкое выполнение инструкций, а также подтвердили, что продолжают мониторинг воздушных угроз на железнодорожных маршрутах.

Атаки на железнодорожную инфраструктуру стали намного чаще весной, когда Россия начала активно нацеливаться на пассажирские поезда и другие объекты железной дороги. По словам главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, за весь период полномасштабного вторжения Россия совершила около 5 тысяч атак на железную дорогу, причем 10% из них произошло лишь в последние несколько месяцев. Это повлекло за собой значительные повреждения локомотивов, вагонов и вокзалов.

Одной из самых больших угроз, представляющих такие атаки, является быстрое повреждение вагонов. Когда металлы гнутся, начинается пожар и выделяются токсичные вещества, что создает дополнительную опасность для пассажиров и работников железной дороги. Именно поэтому для сохранения их жизни было принято решение об остановке поездов и эвакуации людей.

