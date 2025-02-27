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Путин втягивает Лукашенко в войну: что задумал диктатор

Кремль хочет вывести из международной изоляции временно оккупированные территории

27 февраля 2025, 13:39
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Кречмаровская Наталия

Кремль пытается выйти из международной изоляции, как сообщают эксперты, уже частично удалось. Однако Россия пытается вывести из изоляции также временно оккупированные территории. Помочь в этом российскому диктатору есть его коллега — Александр Лукашенко.

Путин втягивает Лукашенко в войну: что задумал диктатор

Фото портал "Комментарии"

В Центре национального сопротивления объяснили, что в рамках политики легитимизации оккупации россияне запланировали международный форум регионов РФ и Беларуси, который планируют провести в Нижнем Новгороде на лето в 2025 году.

“На пропагандистское мероприятие сгоняют гауляйтеров с временно оккупированных территорий. На мероприятии не исключается заключение "международных договоров" ТОТ с марионеточным режимом Александра Лукашенко”, — говорится в сообщении.

В Центре объяснили, что таким образом в Кремле хотят подать сигнал другим странам о якобы снятии изоляции ВОТ на международной арене.

"Однако эти намерения обречены и будут иметь только информационный эффект, ведь предыдущие визиты делегаций белорусов на ВОТ закончились только декларированием о сотрудничестве", — прокомментировали предстоящее мероприятие в Центре.

Напомним, что западные партнеры Украины, как писал портал "Комментарии", начинают постепенно менять риторику в отношении войны в Украине. И пока в европейских странах отмечают агрессию со стороны России, в США начинают продвигать тезис о провокации войны и не обязательно со стороны России. Такая ситуация имеет принципиальное значение, ведь изменение ролей в этой войне ведет к переосмыслению концепции ответственности за войну. Такое мнение высказал эксперт-международник Тарас Семенюк.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-zganyayut-gaulyajteriv-na-mizhnarodnyj-forum/
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