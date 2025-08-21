Путин встретится с Зеленским, но есть условие

Путин готов к встрече с Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии, передает прокремлевское издание РИА-новости.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Он заявил, что эксперты и министры подготовят соответствующие рекомендации к возможной встрече Путина и Зеленского.

"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договорённостей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны", – добавил Лавров, намекая, что в Украине не проводились выборы президента.

По его словам, позиция Украины говорит о том, что Киев хочет подорвать мирные усилия Трампа.

"Саммит Россия-США на Аляске позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта в Украине. Активность "коалиции желающих" нацелена на подрыв прогресса, появившегося по украинскому урегулированию после саммита на Аляске. Европа предлагает иностранную интервенцию на часть украинской территории, это абсолютно неприемлемо для России", – добавил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия соглашается с необходимостью Украины иметь гарантии безопасности. Однако глава российского МИД настаивает, что они должны быть основаны на том варианте, который Москва предложила в 2022 году во время переговоров в Стамбуле.