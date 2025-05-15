Путин всерьез положил глаз на Киев: в США предупредили о кровавых планах диктатора

Российская Федерация активно сосредотачивает военные ресурсы вдоль линии фронта, готовясь к новому масштабному наступлению с целью захвата новых территорий на востоке Украины. Как сообщает CNN со ссылкой на представителей американской разведки, Владимир Путин стремится завладеть как можно большей частью украинской земли — от Донбасса до окрестностей Киева.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

"Командование РФ пытается создать значительные наступательные группировки", — отметил один из американских чиновников.

Другой чиновник добавил, что Путин попытается захватить все возможное, прилагая максимум усилий, несмотря на потери и длительную войну на истощение.

Пока численное преимущество РФ в живой силе, ситуация остается контролируемой благодаря украинским дронам, мощным минным полям и эффективной оборонной тактике. Это позволяет сдерживать врага как на восточном фронте, так и в приграничных зонах, в частности, на Курщине, где ВСУ до сих пор удерживают определенные позиции.

В то же время, в самой России возникают трудности с мобилизацией достаточного количества военных — длительная и изнурительная фаза боевых действий истощает обе стороны. Также, как отмечает CNN, несмотря на сотрудничество с Северной Кореей, пока нет признаков того, что эта страна сможет существенно нарастить свое военное присутствие после значительных потерь личного состава.

Признаки подготовки к активной фазе войны фиксируются уже несколько недель. По данным CNN, видеонаблюдения подтверждают опрокидывание российских войск и техники в линию столкновения. Украинская разведка также подтвердила для Financial Times, что Кремль готовится к полномасштабному летнему наступлению, а не к мирному урегулированию.

Напомним, в начале вторжения в 2022 году российские войска добрались до пригорода Киева, однако были отброшены. С тех пор боевые действия сосредоточены в основном на востоке и юге Украины.

Портал "Комментарии" писал, что летнее наступление российских войск не стоит рассматривать как уникальную операцию, считает военный эксперт Роман Свитан. По его словам, речь идет лишь об одном из боевых периодов, наступающем с наступлением благоприятных условий.