Путин всерьез испугался: почему вновь грозит ядерным ударом

На 1000-й день полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Такое решение является ответом на первое применение Киевом дальнобойных ракет по территории России, что не может не вызывать страх у Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, обновление ядерной доктрины говорит о том, что Россия снизила порог, при котором она будет рассматривать возможность нанесения ядерного удара по другой стране. В частности, поводом может стать атака беспилотниками или другими летательными аппаратами со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства.

Также в доктрине появилась информация о том, что любая агрессия против России со стороны государства, входящего в коалицию, будет рассматриваться Кремлем как агрессия против нее со стороны всей коалиции, поделились в издании.

Для сравнения журналисты отметили, что в прошлой версии доктрины ядерный удар рассматривался только в случае угрозы "существованию государства". Обновленная редакция допускает ответ на агрессию, которая "представляет критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности".

Отмечается, что Путин обсуждал изменения в ядерной доктрине в течение последних нескольких месяцев, пока союзники Украины обсуждали решение предоставить разрешение на атаки дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории. Поэтому решение было принято вскоре после того, как Киев впервые нанес подобный удар.

Путин постоянно пытался провести "красные линии", чтобы запугать партнеров Украины. Тем не менее они неоднократно пересекались без последствий, что привело союзников к выводу, что российский лидер блефует, считают журналисты.

Кремль все же отреагировал на то, что для Украины сняли запрет на удары дальнобойными ракетами по территории РФ, подчеркнули в издании. Авторы материала отметили, что россияне уже успели переместить часть военной техники за пределы зоны досягаемости ракет.

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