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Путин все рассчитал: почему диктатору теперь не светит оказаться в Гааге

По информации Euronews, Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом

сегодня, 07:18
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Кравцев Сергей

Специальный трибунал Совета Европы по преступлению агрессии России против Украины не будет судить российского диктатора Владимира Путина до тех пор, пока он находится на посту президента РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили два неназванных европейских чиновника. 

Путин все рассчитал: почему диктатору теперь не светит оказаться в Гааге

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Специальный трибунал, который планируют создать западные страны в Гааге (Нидерланды) на базе Совета Европы для расследования преступления агрессии против Украины, не сможет судить Владимира Путина, пока он официально представляет РФ, как президент. А учитывая диктаторский режим и наплевательское отношение на демократические права россиян, фактически Путин будет оставаться у руля РФ до конца своих дней.

"Пока Путин остается президентом, трибунал не сможет начать даже заочное слушание его дела. Такой процесс возможен только после того, как он покинет свой пост", – сообщил один из европейских чиновников.

Более того, хорошие новости есть также для других чиновников путинского режима. Такой же иммунитет будет распространяться на премьер-министра России Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Судебное разбирательство в отношении этих высокопоставленных чиновников может состояться только при условии их физического присутствия в зале суда. Это маловероятно, поскольку Россия не признает вторжение в Украину преступлением и категорически отказывается от сотрудничества с западными партнерами", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Специальный трибунал для расследования преступления агрессии России против Украины может быть запущен уже в 2025 году, когда будет достигнуто соглашение на международном уровне. Об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

По его словам, сейчас государства, формирующие коалицию для создания трибунала, достигли договоренности по всем основным вопросам. Следующим этапом станет согласование текста международного соглашения и его подписание на дипломатической конференции, которая планируется на 2025 год.




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Источник: https://www.euronews.com/my-europe/2025/04/10/exclusive-vladimir-putin-wont-be-tried-for-war-crimes-in-absentia-while-president
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