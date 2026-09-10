Путин все ближе к захвату Донбасса: какой сверхважный город в страшной опасности

Российские войска зафиксировали новое продвижение в Донецкой области — на этот раз вблизи Константиновки, которая остается одним из важных узлов украинской обороны в регионе. Об изменениях на этом участке фронта сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

Фото: из открытых источников

По их данным, оккупационным силам также удалось продвинуться в районе поселка Красное, расположенного к северо-востоку от Константиновки.

"Враг продвинулся вблизи Константиновки и Красного", — говорится в сообщении аналитиков.

На актуальной карте DeepState Константиновка обозначена как населенный пункт, в пределах которого фиксируется проникновение российских войск. Похожая ситуация наблюдается и в районе Красного.

Ситуация в Донецкой области остается сложной, а контроль над ключевыми городами региона имеет стратегическое значение для украинской обороны. Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что позиции, удерживаемые Украиной на Донбассе, фактически выполняют роль важного форпоста.

В то же время, Москва неоднократно меняла сроки, в течение которых российские войска должны были выйти на административные границы Донецкой области. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, политическое руководство РФ стремится достичь этой цели к завершению 2026 года, в то время как российское военное командование якобы рассчитывает на срок до конца марта 2027-го.

Российские силы также продолжают давить в направлении Славянска и Краматорска. Вместе с Дружковкой и Константиновкой эти города образуют важный оборонный пояс Донбасса. Поэтому дальнейшая ситуация вокруг Константиновки может иметь существенное значение для развития боевых действий в этом районе.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Виктор Бобиренко скептически оценил предположение о том, что падение российского беспилотника вблизи украинско-молдавской границы могло быть связано с попыткой атаковать самолет президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, имеющихся обстоятельств недостаточно, чтобы делать вывод о покушении на главу государства.