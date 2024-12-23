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Путин возьмет Украину голыми руками: стало известное условие

Путин хочет капитуляции Украины, ему заморозка войны не выгодна

сегодня, 18:28
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Ткачик Олеся

Социолог Игорь Эйдман считает, что ситуация вокруг войны в Украине носит парадоксальный характер. С одной стороны, Кремль мог бы быть заинтересован во временном прекращении боевых действий. С другой стороны, решение кремлевского диктатора Владимира Путина часто определяют нерациональные имперские идеи и психическая нестабильность, что затрудняет прогнозирование его действий, добавил эксперт.

Путин возьмет Украину голыми руками: стало известное условие

Переговоры Украины и РФ

Эйдман объясняет, что действия Путина продиктованы причудливыми историческими нарративами и идеями, которые он использует для оправдания своих действий. Социолог вспоминает о его высказываниях относительно половцев, печенегов, Рюриковичей и Ленина, называя их "бредом".

По мнению Эйдмана, заморозка войны могла бы быть выгодной для Кремля, но российский лидер не пойдет на это из-за своего стремления продолжать военные действия, даже если продвижение российских войск минимально.

Путину эта идея категорически не нравится, поскольку он надеется, что ультиматумами добьется капитуляции Украины, и Трамп заставит к этому Киев. Потому что требование отдать четыре украинские области России — это и есть капитуляция. Зеленский после такого не удержится у власти, в Украине начнется хаос – и тогда Путин возьмет Украину голыми руками", – сказал Эйдман.

Социолог сравнивает ситуацию с событиями 1938 года, когда Чехословакия под давлением западных союзников передала Судетскую область Германии. Это привело к дестабилизации страны, отставке ее президента и полному захвату Чехии Гитлером через полгода после Мюнхенского соглашения.

По его словам, требование передать четыре украинских области России аналогично истории с Судетами. Такие уступки создают опасный прецедент и могут привести к хаосу, что ослабит Украину и сделает ее уязвимой к дальнейшей агрессии.

По мнению социолога, стратегия российского лидера состоит в том, чтобы путем ультиматумов добиться капитуляции Украины. Однако его чрезмерные амбиции, негибкость и неадекватность усложняют этот сценарий, оставляя ситуацию в состоянии нестабильности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Турция готова организовать переговоры между Украиной и РФ.




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Источник: https://opinions.glavred.net/soglasitsya-li-putin-na-zamorozku-voyny-10624442.html
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