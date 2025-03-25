Путин верит, что Украина «посыплется» и готовится к захвату новых территорий уже летом: детали

Россияне на переговорах действуют по простой логике, которая заключается в том, что нужно предлагать многое, просить невозможное, а также тянуть время, говорит политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин

В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин предложил американцам целый ряд высокомаржинальных соглашений. К примеру, войти в добычу и разработку Арктики, стать посредниками в торговле подсанкционными продуктами в недружественных странах Европейского Союза. Более того, Путин якобы даже готов говорить о долях для американцев в Росатоме и Роскосмосе. То есть, говорит Денисенко, на кону десятки миллиардов долларов в год.

Путин хочет две вещи, а именно: чтобы с РФ сняли санкции и признали российскими украинские территории. При этом кремлевский диктатор тянет время, потому что хочет провести летнюю военную кампанию. Денисенко говорит, что кремлевский диктатор убежден, что Украина посыпится.

Кроме того, добавляет эксперт, Путину нужно время, чтобы подготовить Россию к мирной жизни и особенно нужно закрыть вопрос с возможным молчаливым сопротивлением 30-35% готовых к агрессии ура-патриотов.

"Он готовится к тому, что Трамп споткнется. И его главная внешняя игра – стать нужным одновременно и США в Китае перед их предстоящими переговорами. Это тот внешнеполитический фактор, на который мы должны особо обратить внимание. И здесь поле игры – мир", – говорит политолог.

Денисенко убежден, что именно потому скорейшего мира не будет. Но кроме военной и дипломатической кампании нам явно не хватает информационной кампании в США Путин манипулирует Трампом.

Дело в том, что у Путина есть до двух месяцев, когда он может тянуть время и найти такие точки влияния на Трампа, которые позволят последнему закрыть глаза на манипуляции. Долго тянуть время будет нереалистично — это станет слишком заметным", — говорит политолог

После этого, по его словам, у Трампа будет два варианта – либо вводить санкции против России, либо переключиться на что-то другое. Именно поэтому, добавляет он, Украина не может допустить переключения на что-либо другое.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ пообещали Трампу в завоевании трех стран.



