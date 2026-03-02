Путин ведет Россию к капитуляции: стало известно о стратегической ошибке диктатора в Украине

Продолжение войны против Украины может стать для России серьезной стратегической ошибкой, которая чревата не только военной, но и экономической и международной сферами. Эффективные действия украинских Сил обороны свидетельствуют об истощении ресурсов РФ и увеличении рисков для Москвы в случае длительного затягивания боевых действий, заявил военный дипломат Андрей Ординович, который в 2008-2012 годах занимал должность заместителя военного представителя Украины при НАТО, а в 2016-2020 годах был войском.

Фото: из открытых источников

Свое мнение он выразил в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.

"Гарантии безопасности для Украины обсуждаются уже очень давно. Сейчас есть отдельные пункты, где еще остаются нерешенные вопросы, касающиеся территорий и Запорожской атомной электростанции. Но действия наших войск в течение последнего квартала подсказывают Российской Федерации, что пора одуматься", — отметил Ординович.

Он также подчеркнул, что у России уже иссякли ресурсы для мобилизации новых сил, которые могли бы отправлять на фронт. "Эффективные действия Сил обороны Украины, особенно за последний месяц, доказали, что не все так просто и не все так легко для Российской Федерации. Продолжение войны пятый год станет стратегической ошибкой для нее – для экономики, войска, а также международных отношений", – подчеркнул военный дипломат.

По его словам, российская переговорная группа демонстрирует готовность к обсуждению большинства вопросов, включая вероятное признание гарантий безопасности для Украины со стороны США. В то же время Москва до сих пор не готова идти на уступки по поводу своих территориальных претензий, что остается главным препятствием в урегулировании конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Украина предложила премьер-министру Словакии Роберт Фицо конкретные даты для официального визита с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Офис президента Украины.