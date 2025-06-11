Путин в состоянии отчаяния бросит все: украинцев предупредили об опасных перспективах

Украину ждут тяжелые месяцы — впереди сверхсложное лето, которое может оказаться поворотным в войне, заявил президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной. По его мнению, Путин воспринимает это лето как последний шанс навязать преимущество в войне. Именно поэтому Россия может бросить на фронт все, что имеет войска, ракеты, дроны, пропаганду.

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"Говорить, что будет легко — это самообман. Очевидно, Путин решил: если не сейчас, то уже никогда. Хотелось бы, чтобы это лето стало последним не только для его планов, но и для существования РФ в нынешнем виде", — отметил Лесной.

Российская тактика остается неизменной: удары по мирным городам, террор, а также непрерывная информационная атака. Все это, по убеждению политолога, преследует цель морально сломать украинцев, посеять страх и усталость.

В то же время Кремль пытается повлиять на внешний мир. В частности, сигнализирует Западу и особенно Трампу, что с Россией придется считаться. И не только по делу Украины, но и по всей постсоветской зоне влияния. Цель — заставить мир обсуждать Украину без самой Украины, как в свое время это было со странами Варшавского договора.

"Информационная война действует без перерыва. Даже без реальных действий — нарративы уже оказывают давление. И на фоне ночных атак, нестабильности и фронтового напряжения — это дает Кремлю временное преимущество в атмосфере страха", — подчеркнул эксперт.

По мнению Лесного, настоящий вопрос не только в действиях России, а в реакции европейских партнеров. Потому что война идет именно в Европе, и опасность расширения боевых действий вполне реальна.

"Немецкая разведка прямо говорит: Украина — только промежуточный этап. И если Украина упадет, Россия не остановится. Поэтому для Европы это лето — момент истины", — подытожил он.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что украинский народ уже более 1200 дней героически противостоит полномасштабному наступлению России на собственную территорию. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Válasz Online ответил на вопрос, как долго Украина сможет продолжать обороняться.