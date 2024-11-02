Путин в отчаянии: в Канаде назвали важные изменения на войне в Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что российский диктатор Владимир Путин находится в отчаянии, ведь вынужден на войну в Украине привлекать войска Северной Кореи. По ее словам, Путин хочет добиться эскалации военного конфликта.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", глава МИД Канады Мелани Жоли на пресс-конференции в Оттаве отреагировала на возможность применения войск КНДР на войне в Украине.

"Развертывание северокорейских войск — это первое иностранное военное вмешательство после начала незаконного российского вторжения в феврале 2022-го. Оно доказывает отчаяние Путина, его желание любой ценой достичь эскалации конфликта и потребность компенсировать собственные военные потери", — утверждает Жоли.

Главная дипломатка Канады осудила отправку военных КНДР и указала, что Северная Корея все больше вовлечена в войну в Украине, в частности отправкой боеприпасов и баллистических ракет в РФ.

"Мы призываем Северную Корею вывести войска из России и Украины", — призвала Жоли.

В конце выступления Мелани Жоли добавила, что поддерживает снятие ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Кроме того, министерша иностранных дел Канады выразила поддержку членству Украины в НАТО, после окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Китая на военное сотрудничество России и Северной Кореи в частности в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что войска КНДР на войне в Украине могут иметь больше потерь, чем российская армия.







