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Путин в отчаянии: в Канаде назвали важные изменения на войне в Украине

Канада отреагировала на привлечение северокорейских солдат к войне в Украине.

сегодня, 16:55
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Slava Kot

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что российский диктатор Владимир Путин находится в отчаянии, ведь вынужден на войну в Украине привлекать войска Северной Кореи. По ее словам, Путин хочет добиться эскалации военного конфликта.

Путин в отчаянии: в Канаде назвали важные изменения на войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", глава МИД Канады Мелани Жоли на пресс-конференции в Оттаве отреагировала на возможность применения войск КНДР на войне в Украине.

"Развертывание северокорейских войск — это первое иностранное военное вмешательство после начала незаконного российского вторжения в феврале 2022-го. Оно доказывает отчаяние Путина, его желание любой ценой достичь эскалации конфликта и потребность компенсировать собственные военные потери", — утверждает Жоли.

Главная дипломатка Канады осудила отправку военных КНДР и указала, что Северная Корея все больше вовлечена в войну в Украине, в частности отправкой боеприпасов и баллистических ракет в РФ.

"Мы призываем Северную Корею вывести войска из России и Украины", — призвала Жоли.

В конце выступления Мелани Жоли добавила, что поддерживает снятие ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Кроме того, министерша иностранных дел Канады выразила поддержку членству Украины в НАТО, после окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Китая на военное сотрудничество России и Северной Кореи в частности в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что войска КНДР на войне в Украине могут иметь больше потерь, чем российская армия.





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