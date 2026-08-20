Путин в отчаянии бросает на Украину последнее опасное оружие: раскрыт страшный нюанс удара по Киеву

Россия продолжает изменять тактику массированных ударов по Украине, комбинируя разные типы ракет и беспилотников. Такой подход, по словам военного эксперта Ивана Тимочка, имеет целью усложнить работу украинской противовоздушной обороны и перегрузить ее во время атаки.

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Эксперт отметил, что в последний удар РФ применила около десяти баллистических ракет, в частности "Искандер-М" и северокорейские KN. В то же время, количество крылатых ракет превысило 50.

"Спецификой этого удара является то, что противник применил около 10 баллистических ракет — это "Искандер-М" и корейские KN. Крылатых ракет применил более 50. Похоже, что запасы, которые он до сих пор накопил, по баллистике уже использовал", — пояснил Тимочко.

По его словам, в течение предыдущего месяца российские войска гораздо чаще делали ставку именно на баллистическое вооружение. В этот раз Москва могла изменить пропорцию, используя большее количество крылатых ракет Х-101 и других средств поражения.

"Россияне понимают, что Украине сложно противодействовать баллистике. Но они сделали акцент на крылатых ракетах. Так они пытаются перегрузить наши системы ПВО в расчете на то, что основной акцент будет на баллистику", — отметил эксперт.

Кроме ракет, РФ запустила около 70 реактивных "Шахедов". Тимочко считает, что дроны могли использоваться как дополнительный элемент атаки для создания нагрузки на украинскую систему защиты.

"Под ракетным прикрытием эти дроны тоже должны были дать им результат. Но мы видим из публичной информации, что больше всего впечатлений дает баллистика даже при сравнительно меньшем ее применении", — подчеркнул Тимочко.

По словам эксперта, такое изменение тактики свидетельствует о постоянном поиске Россией новых способов прорыва украинского ПВО. Для Украины это означает необходимость одновременно усиливать защиту от баллистических, крылатых ракет и массированных атак беспилотников.



Портал "Комментарии" уже писал , что Российские войска нанесли по Украине массированный удар, применив различные типы вооружения — баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Президент Владимир Зеленский заявил, что атака была тщательно подготовлена, а российские военные пытались одновременно поразить больше объектов гражданской инфраструктуры.