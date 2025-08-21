Путин в очередной раз показал свою максимальную тупость: в Украине срочно обратились к Трампу

В ночь на 21 августа Украина снова стала мишенью массированной российской атаки – под обстрел попали Львов, Ровно, Луцк, Мукачево и другие мирные города. Российские силы применили как дроны-камикадзе типа "Шахед", так и крылатые ракеты. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Фото: из открытых источников

По его словам, с военной точки зрения подобные удары вообще не имеют никакой целесообразности. Они не изменяют ситуацию на фронте, не взламывают тыл и никоим образом не приближают Россию к победе. Это лишь демонстрация желания причинять страдания мирному населению — убивать, разрушать, сеять страх.

"Это тупая террористическая тактика, которая не повлияет на ход войны", — отмечает Коваленко.

Он также добавляет, что подобные атаки только затягивают конфликт. Российские силовики — такие как Патрушев или Герасимов — продолжают представлять Путину аналитические сведения, что Украина "вот-вот сломается", и тот, уклоняясь от завершения войны, дает согласие на новые удары.

Коваленко отмечает: единственный способ заставить Путина изменить поведение – это усиление внешнего давления.

"Трамп уже сузил ему поле для маневра. Но этого недостаточно. Пока международное сообщество не будет действовать жестко, подобные бессмысленные атаки будут продолжаться", — подытожил он.

По официальной информации, в результате ударов по Львову погиб по меньшей мере один человек, ранены, десятки домов повреждены. В Мукачево пострадали 12 человек. В Луцке и Ровно также зафиксировано попадание и разрушение.

Как уже писали "Комментарии", США ввели санкции против четырех должностных лиц Международного уголовного суда (МКС) — двух судей и двух заместителей прокурора, участвовавших в расследованиях и выдаче ордеров на арест, в частности, против кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил Государственный департамент США.