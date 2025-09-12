logo

BTC/USD

115404

ETH/USD

4523.42

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин в очередной раз допустил роковую ошибку, но есть неожиданный нюанс: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин в очередной раз допустил роковую ошибку, но есть неожиданный нюанс: детали

Российский диктатор не может увеличивать напряжение в ответ на это решение

12 сентября 2025, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин допустил серьезную стратегическую ошибку, которая может иметь далеко идущие последствия для региона. Как отмечает известный политический эксперт Виктор Андрусов, недавний инцидент с проникшими на территорию Польши — страны НАТО беспилотниками стал веским поводом для альянса рассмотреть введение бесполетной зоны над Украиной. Это событие фактически вывело конфликт за пределы Украины и создало беспрецедентную угрозу странам-членам НАТО.

Путин в очередной раз допустил роковую ошибку, но есть неожиданный нюанс: детали

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, ответ Альянса на подобную провокацию абсолютно логичен и обоснован вопросам безопасности. Путин своими действиями, по сути, сам предоставил НАТО все основания принять более решительные меры, ведь звучавшие ранее угрозы потеряли смысл — агрессия уже стала фактом. Следовательно, блок НАТО получил дополнительный аргумент, чтобы усилить защиту своих границ и увеличить поддержку Украины.

Напомним, что инцидент с беспилотниками недавно произошел во время атаки российских дронов, попавших в Польшу. Хотя, к счастью, ущерба и жертв среди польского населения не было, этот факт вызвал серьезную обеспокоенность. Для многих НАТО это стало очередным доказательством того, что российская агрессия не ограничивается только территорией Украины и может угрожать безопасности всего региона.

Как уже писали "Комментарии", недавний инцидент с проникновением российских беспилотников в воздушное пространство Польши обнаружил уязвимость западной системы безопасности. Отсутствие жесткого ответа со стороны НАТО и невнятная реакция президента США Дональда Трампа создают для Москвы идеальные условия для дальнейшего давления, отмечает политолог Петр Олещук.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/c/1688526359/2388
Теги:

Новости

Все новости