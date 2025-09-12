Путин в очередной раз допустил роковую ошибку, но есть неожиданный нюанс: детали

Российский диктатор Владимир Путин допустил серьезную стратегическую ошибку, которая может иметь далеко идущие последствия для региона. Как отмечает известный политический эксперт Виктор Андрусов, недавний инцидент с проникшими на территорию Польши — страны НАТО беспилотниками стал веским поводом для альянса рассмотреть введение бесполетной зоны над Украиной. Это событие фактически вывело конфликт за пределы Украины и создало беспрецедентную угрозу странам-членам НАТО.

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, ответ Альянса на подобную провокацию абсолютно логичен и обоснован вопросам безопасности. Путин своими действиями, по сути, сам предоставил НАТО все основания принять более решительные меры, ведь звучавшие ранее угрозы потеряли смысл — агрессия уже стала фактом. Следовательно, блок НАТО получил дополнительный аргумент, чтобы усилить защиту своих границ и увеличить поддержку Украины.

Напомним, что инцидент с беспилотниками недавно произошел во время атаки российских дронов, попавших в Польшу. Хотя, к счастью, ущерба и жертв среди польского населения не было, этот факт вызвал серьезную обеспокоенность. Для многих НАТО это стало очередным доказательством того, что российская агрессия не ограничивается только территорией Украины и может угрожать безопасности всего региона.

Как уже писали "Комментарии", недавний инцидент с проникновением российских беспилотников в воздушное пространство Польши обнаружил уязвимость западной системы безопасности. Отсутствие жесткого ответа со стороны НАТО и невнятная реакция президента США Дональда Трампа создают для Москвы идеальные условия для дальнейшего давления, отмечает политолог Петр Олещук.