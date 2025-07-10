Путин в критической ситуации: что действительно стоит за усилением давления на Украину

Российский диктатор Владимир Путин приближается к стратегическому выбору: либо демонстрировать какие-либо результаты на фронте, либо столкнуться с резким усилением международного давления. В то же время, американский президент Дональд Трамп прекрасно осознает сложную ситуацию, в которой оказалась Россия, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что в настоящее время страны Запада активно увеличивают расходы на безопасность, в то время как российская экономика уже работает на грани из-за огромных военных расходов.

"Для Путина сейчас решающий момент. Ему нужно показать хоть какие-то достижения — не только элитам и гражданам России, но и внешнему миру. Если Трамп начнет давить с идеей прекращения огня, что тогда скажет Путин? Что он ничего не достиг и не выполнил ни одной цели так называемой СВО? Как это будет выглядеть перед его окружением?", — отметил он.

Он также отметил, что Трамп уже начинает иронизировать над Кремлем, поскольку видит: у России нет ресурса для масштабного прорыва на фронте. В то же время сам Путин все еще надеется, что сможет добиться хоть какого-то результата.

На этом фоне происходит переосмысление угроз в Европе — западные столицы все серьезнее относятся к вопросу обороны. США уже утвердили военный бюджет на уровне одного триллиона долларов, а обязательства европейских членов НАТО прибавят еще около 200 миллиардов.

"Сможет ли Россия найти дополнительные 200 миллиардов на войну? Сможет ли она сравниться с оборонными расходами Запада? Считаю, что нет", — подытожил Климкин.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп принял решение возобновить военную помощь Украине, заявив даже о возможности увеличения объемов поставок. Вероятно, его предварительное торможение поддержки было стратегическим шагом, считает израильский журналист Цви Зильбер.